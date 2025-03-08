bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 15:30

Published 8 марта, 15:30

Modified 8 марта, 15:30

Updated 8 марта, 15:30

Атаки дронов и салюты: как прошло 8 марта в Белгородской области

Атаки дронов и салюты: как прошло 8 марта в Белгородской области

8 марта 2025, 15:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Приграничье
В Международный женский день Белгородская область подверглась атаке дронов, есть пострадавший, а белгородцы продолжают запускать салюты.

Белгородцы продолжают запускать салюты, несмотря на запрет: 8 Марта не стало исключением

Ночью в Международный женский день в Белгороде вновь прозвучали залпы салюта. Неизвестные запустили фейерверки на улице Ватутина.

Запуски попали на камеры видеонаблюдения. Отметим, что салюты в регионе запрещены из-за напряжённой оперативной обстановки с начала СВО.

8 марта в Белгороде вновь прозвучали залпы салюта, несмотря на запрет
Узнать подробнее

Больше 1,4 тыс. белгородцев пострадали в 2024 году из-за обстрелов

Губернатор региона поздравил работниц скорой помощи с 8 Марта и поделился статистикой о работе медицинской службы.

За ушедший год скорая помощь совершила более 430 тыс. выездов, из них 1401 был к белгородцам, которые были ранены из-за обстрелов.

В 2024 году скорая помощь помогла 1400 белгородцам, попавшим под обстрел
Узнать подробнее

8 марта беспилотники атаковали движущуюся машину под Белгородом

С утра в Белгородском районе в селе Орловка беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехал мужчина. Состояние водителя средней степени тяжести, его с осколочными ранениями лица доставили в больницу.

8 марта из-за атаки дрона под Белгородом пострадал мужчина
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область под ударами: итоги атак ВСУ за суткиГибель белгородцев из-за атак дронов и юные шебекинцы в больнице: итоги 2 февраляМать и сын погибли из-за дрона, а в автобусах повысили тарифы: итоги недели
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Пострадавшие#8 марта#Белгород#Приграничье#Обстрелы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика