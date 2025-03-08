Атаки дронов и салюты: как прошло 8 марта в Белгородской области

Posted 8 марта, 15:30
Published 8 марта, 15:30
Modified 8 марта, 15:30
Updated 8 марта, 15:30
Ночью в Международный женский день в Белгороде вновь прозвучали залпы салюта. Неизвестные запустили фейерверки на улице Ватутина.
Запуски попали на камеры видеонаблюдения. Отметим, что салюты в регионе запрещены из-за напряжённой оперативной обстановки с начала СВО.
Губернатор региона поздравил работниц скорой помощи с 8 Марта и поделился статистикой о работе медицинской службы.
За ушедший год скорая помощь совершила более 430 тыс. выездов, из них 1401 был к белгородцам, которые были ранены из-за обстрелов.
С утра в Белгородском районе в селе Орловка беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором ехал мужчина. Состояние водителя средней степени тяжести, его с осколочными ранениями лица доставили в больницу.