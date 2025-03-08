bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 13:13

Published 8 марта, 13:13

Modified 8 марта, 13:15

Updated 8 марта, 13:15

8 марта в Белгороде вновь прозвучали залпы салюта, несмотря на запрет

8 марта в Белгороде вновь прозвучали залпы салюта, несмотря на запрет

8 марта 2025, 13:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Неизвестные ночью 8 марта решили запустить салют в Белгороде. Из-за оперативной обстановки фейерверки в областной столице запрещены.

Ночью 8 марта неизвестные решили запустить салют в Белгороде. Произошло это на улице Ватутина, кадры с запуском попали на камеры видеонаблюдения.

В Белгородской области запрещены запуски салютов из-за оперативной обстановки, однако белгородцы иногда нарушают запреты. Так, 14 февраля стало известно о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения запустил фейерверк прямо из своей квартиры в микрорайоне Жукова в Старом Осколе. Так он решил отметить день рождения своей дочери, которая, правда, появилась на свет за два месяца до инцидента. Мужчина получил штраф в размере 1 тыс. рублей.

«После 2,5 литра водки»: белгородец объяснил запуск запрещённого салюта
Узнать подробнее
Читайте также:
Ко Дню города в Белгороде обновят ещё одно общественное пространство«Не год Крысы»: что думают белгородцы о запусках салютов вопреки запретам«Люди выбежали из магазинов»: белгородцев в очередной раз испугали масштабные залпы
#Алёна Мальцева#Видео#Запрет#Салют#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика