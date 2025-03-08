8 марта в Белгороде вновь прозвучали залпы салюта, несмотря на запрет

Posted 8 марта, 13:13
Published 8 марта, 13:13
Modified 8 марта, 13:15
Updated 8 марта, 13:15
Ночью 8 марта неизвестные решили запустить салют в Белгороде. Произошло это на улице Ватутина, кадры с запуском попали на камеры видеонаблюдения.
В Белгородской области запрещены запуски салютов из-за оперативной обстановки, однако белгородцы иногда нарушают запреты. Так, 14 февраля стало известно о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения запустил фейерверк прямо из своей квартиры в микрорайоне Жукова в Старом Осколе. Так он решил отметить день рождения своей дочери, которая, правда, появилась на свет за два месяца до инцидента. Мужчина получил штраф в размере 1 тыс. рублей.