8 марта в Белгороде вновь прозвучали залпы салюта, несмотря на запрет

В Белгородской области запрещены запуски салютов из-за оперативной обстановки, однако белгородцы иногда нарушают запреты. Так, 14 февраля стало известно о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения запустил фейерверк прямо из своей квартиры в микрорайоне Жукова в Старом Осколе. Так он решил отметить день рождения своей дочери, которая, правда, появилась на свет за два месяца до инцидента. Мужчина получил штраф в размере 1 тыс. рублей.