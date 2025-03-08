8 марта из-за атаки дрона под Белгородом пострадал мужчина

Posted 8 марта, 07:42
Published 8 марта, 07:42
Modified 8 марта, 07:44
Updated 8 марта, 07:44
Из-за атаки беспилотников на Белгородскую область пострадал мирный житель. Инцидент случился с утра 8 марта в Белгородском районе.
В селе Орловка дрон атаковал машину. Водитель получил осколочные ранения лица. Его состояние оценили как средней степени тяжести.
Также за сутки ВСУ атаковали Грайворонский округ. В Грайвороне повреждён дом, авто, линия электропередачи, несколько улиц остались без света. В посёлке Чапаевский повреждён дом, гараж и две машины, селе Новостроевка-Первая — коммерческое предприятие, селе Доброе — два коммерческих объекта и легковой автомобиль, в посёлке Хотмыжск — три дома и машина.