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Posted 8 марта, 07:42

Published 8 марта, 07:42

Modified 8 марта, 07:44

Updated 8 марта, 07:44

8 марта из-за атаки дрона под Белгородом пострадал мужчина

8 марта из-за атаки дрона под Белгородом пострадал мужчина

8 марта 2025, 07:42
Фото: 1MI.
Движущуюся машину под Белгородом атаковал беспилотник. Пострадал мужчина.

Из-за атаки беспилотников на Белгородскую область пострадал мирный житель. Инцидент случился с утра 8 марта в Белгородском районе.

В селе Орловка дрон атаковал машину. Водитель получил осколочные ранения лица. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

Также за сутки ВСУ атаковали Грайворонский округ. В Грайвороне повреждён дом, авто, линия электропередачи, несколько улиц остались без света. В посёлке Чапаевский повреждён дом, гараж и две машины, селе Новостроевка-Первая — коммерческое предприятие, селе Доброе — два коммерческих объекта и легковой автомобиль, в посёлке Хотмыжск — три дома и машина.

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#Алёна Мальцева#Происшествия
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