8 марта из-за атаки дрона под Белгородом пострадал мужчина

Также за сутки ВСУ атаковали Грайворонский округ. В Грайвороне повреждён дом, авто, линия электропередачи, несколько улиц остались без света. В посёлке Чапаевский повреждён дом, гараж и две машины, селе Новостроевка-Первая — коммерческое предприятие, селе Доброе — два коммерческих объекта и легковой автомобиль, в посёлке Хотмыжск — три дома и машина.