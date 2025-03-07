«Я удивлю вас победами»: Александр Емельяненко — о своей госпитализации

Пару дней назад стало известно, что белгородский боец Александр Емельяненко не примет участие в грядущем бое из-за своей травмы. У него разошлись межпозвоночные диски и образовалась грыжа, которая давила на спинной мозг. Это привело к тому, что у бойца временно отнялись ноги. Медики говорили, что на реабилитацию бойца уйдёт 10 месяцев.