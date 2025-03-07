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Posted 7 марта, 07:01

Published 7 марта, 07:01

Modified 7 марта, 07:01

Updated 7 марта, 07:01

Взятки сотрудники принимали от студентов

Выработалась система? Студенты белгородского колледжа сдавали экзамены через взятки

7 марта 2025, 07:01
Фото: 1MI. Взятки сотрудники принимали от студентов

Сотрудники колледжа в Белгородской области попали под уголовное дело

Сюжет
Коррупция
Работники Новооскольского колледжа могут попасть в колонию на 12 лет за получение взяток.

Сотрудники колледжа Новооскольского округа неоднократно получали от своих студентов взятки, установили в региональном УФСБ. За незаконное денежное вознаграждение студентам помогали закрывать сессии и госэкзамены, а также писали им дипломные работы.

При этом взяткодатели могли не посещать учебное учреждение для успешных аттестаций.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела за получение взяток группой лиц по предварительному сговору (часть 5 статья 290 УК РФ). Их могут отправить в колонию на срок до 12 лет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#Колледж#Белгород#Взятки#Новооскольский горокруг
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