Выработалась система? Студенты белгородского колледжа сдавали экзамены через взятки

Posted 7 марта, 07:01
Published 7 марта, 07:01
Modified 7 марта, 07:01
Updated 7 марта, 07:01
Сотрудники колледжа Новооскольского округа неоднократно получали от своих студентов взятки, установили в региональном УФСБ. За незаконное денежное вознаграждение студентам помогали закрывать сессии и госэкзамены, а также писали им дипломные работы.
При этом взяткодатели могли не посещать учебное учреждение для успешных аттестаций.
Против подозреваемых возбудили уголовные дела за получение взяток группой лиц по предварительному сговору (часть 5 статья 290 УК РФ). Их могут отправить в колонию на срок до 12 лет.