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Posted 7 марта, 09:34

Published 7 марта, 09:34

Modified 7 марта, 09:34

Updated 7 марта, 09:34

ВТБ поддержит тур оркестра musicAeterna в честь его 20-летия

ВТБ поддержит тур оркестра musicAeterna в честь его 20-летия

7 марта 2025, 09:34
Фото: 1MI.
ВТБ окажет поддержку юбилейному гастрольному туру musicAeterna. Дирижер оркестра — Теодор Курентзис. Музыкальный коллектив будет гастролировать с 8 по 19 марта. В программе гастролей — пять российских городов: Красноярск, Новосибирск, Пермь, Москва и Санкт-Петербург.

В этом году оркестр отмечает свой 20-летний юбилей. В честь этой даты музыкальный коллектив выступит в разных городах страны. Их выбор не случаен: каждый город связан со значимыми вехами его творчества. Оркестр будет исполнять такие классические произведения, как Симфония №2 Густава Малера и Симфония №9 Антона Брукнера.

Как отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, компания оказывает поддержку инициативам, направленным на переосмысление мировой классики и на приобщение современного зрителя к искусству. Гастроли оркестра — это прекрасная возможность для жителей регионов услышать живое звучание музыкальных шедевров и прочувствовать их эмоциональную силу.

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