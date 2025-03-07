ВТБ поддержит тур оркестра musicAeterna в честь его 20-летия

В этом году оркестр отмечает свой 20-летний юбилей. В честь этой даты музыкальный коллектив выступит в разных городах страны. Их выбор не случаен: каждый город связан со значимыми вехами его творчества. Оркестр будет исполнять такие классические произведения, как Симфония №2 Густава Малера и Симфония №9 Антона Брукнера.