Вероятный флигель усадьбы купца Мачурина в Белгороде получил особый статус

Posted 7 марта, 10:07
Published 7 марта, 10:07
Modified 7 марта, 10:07
Updated 7 марта, 10:07
Здание на улице Преображенской, 57а в Белгороде включили в список объектов с признаками культурного наследия. Эксперты установили, что оно, возможно, входило в состав городской усадьбы купца Мачурина.
Специалисты изучили архитектурный стиль, планировку и функциональность постройки. Вероятно, это был флигель, который дополнял усадьбу.
Управление госохраны ОКН Белгородской области призвало жителей делиться старыми фотографиями здания.
Ранее в Белгороде реставрировали дом купца Мачурина на Преображенской, 57. Фасадные элементы, включая архитектурный декор, решётки и окна, оставили в первозданном виде. Из-за сложного состояния объекта большинство работ выполняли вручную для сохранения исторического облика.
Купцы Мачурины — одна из известных купеческих династий Белгорода, играющая значительную роль в экономической и культурной жизни города в XVIII–XIX веках. Представители рода начали свою деятельность ещё в 1787 году, когда один из них открыл мыловаренный завод, а позже — завод восковых свечей. Продукция их завода была востребована не только в Курской губернии, но и за её пределами, получала награды на мануфактурных выставках.
Мачурины активно участвовали в жизни города, жертвовали на храмы, благотворительность и армию в 1812 году. Михаил Васильевич был церковным старостой и меценатом. Они также финансировали социальные объекты, например, Учительский институт и казармы. После революции род исчез, а один из последних представителей, потеряв богатство, остался в Белгороде в бедности.