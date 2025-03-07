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Posted 7 марта, 10:07

Published 7 марта, 10:07

Modified 7 марта, 10:07

Updated 7 марта, 10:07

Здание в Белгороде по ул. Преображенская, 57а

Вероятный флигель усадьбы купца Мачурина в Белгороде получил особый статус

7 марта 2025, 10:07
Фото: Управление гос охраны ОКН Белгородской области. Здание в Белгороде по ул. Преображенская, 57а

Здание в центре Белгорода обладает признаками объекта культурного наследия

Сюжет
Памятник
Здание на Преображенской в Белгороде включено в особый список. Эксперты выявили его связь с усадьбой купца Мачурина.

Здание на улице Преображенской, 57а в Белгороде включили в список объектов с признаками культурного наследия. Эксперты установили, что оно, возможно, входило в состав городской усадьбы купца Мачурина.

Специалисты изучили архитектурный стиль, планировку и функциональность постройки. Вероятно, это был флигель, который дополнял усадьбу.

Управление госохраны ОКН Белгородской области призвало жителей делиться старыми фотографиями здания.

Ранее в Белгороде реставрировали дом купца Мачурина на Преображенской, 57. Фасадные элементы, включая архитектурный декор, решётки и окна, оставили в первозданном виде. Из-за сложного состояния объекта большинство работ выполняли вручную для сохранения исторического облика.

Купцы Мачурины — одна из известных купеческих династий Белгорода, играющая значительную роль в экономической и культурной жизни города в XVIII–XIX веках. Представители рода начали свою деятельность ещё в 1787 году, когда один из них открыл мыловаренный завод, а позже — завод восковых свечей. Продукция их завода была востребована не только в Курской губернии, но и за её пределами, получала награды на мануфактурных выставках.

Мачурины активно участвовали в жизни города, жертвовали на храмы, благотворительность и армию в 1812 году. Михаил Васильевич был церковным старостой и меценатом. Они также финансировали социальные объекты, например, Учительский институт и казармы. После революции род исчез, а один из последних представителей, потеряв богатство, остался в Белгороде в бедности.

Мачуринские хроники: что происходит с объектом культурного наследия в Белгороде
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