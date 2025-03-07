Вероятный флигель усадьбы купца Мачурина в Белгороде получил особый статус

Купцы Мачурины — одна из известных купеческих династий Белгорода, играющая значительную роль в экономической и культурной жизни города в XVIII–XIX веках. Представители рода начали свою деятельность ещё в 1787 году, когда один из них открыл мыловаренный завод, а позже — завод восковых свечей. Продукция их завода была востребована не только в Курской губернии, но и за её пределами, получала награды на мануфактурных выставках.