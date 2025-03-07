Вадим Вильде: чем отличается Депортация от Экстрадиции и как легализоваться в Европе

Множество людей сталкиваются с необходимостью разобраться в тонкостях миграционного законодательства, чтобы избежать неприятных последствий и правильно спланировать свое будущее в другой стране. Мы обратились к эксперту по миграционному праву из компании International Expert Вадиму Вильде, чтобы разобраться в важных юридических аспектах пребывания за границей и узнать о легальных путях переезда в Европу.