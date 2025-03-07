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Posted 7 марта, 05:56

Published 7 марта, 05:56

Modified 7 марта, 05:57

Updated 7 марта, 05:57

Вадим Вильде: чем отличается Депортация от Экстрадиции и как легализоваться в Европе

Вадим Вильде: чем отличается Депортация от Экстрадиции и как легализоваться в Европе

7 марта 2025, 05:56
Фото: 1MI.
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В последние годы вопросы международной миграции и правового статуса граждан за рубежом приобрели особую значимость.

Множество людей сталкиваются с необходимостью разобраться в тонкостях миграционного законодательства, чтобы избежать неприятных последствий и правильно спланировать свое будущее в другой стране. Мы обратились к эксперту по миграционному праву из компании International Expert Вадиму Вильде, чтобы разобраться в важных юридических аспектах пребывания за границей и узнать о легальных путях переезда в Европу.

Фото: international.expert

Депортация и экстрадиция: в чём фундаментальное различие

«Важно понимать, что депортация и экстрадиция — это совершенно разные правовые процедуры, хотя обе связаны с принудительным перемещением человека между странами», — поясняет Вадим Вильде.

Основные различия между этими процедурами включают:

  • депортация применяется при нарушении миграционного законодательства и осуществляется по инициативе страны пребывания;
  • экстрадиция происходит по запросу другого государства в рамках уголовного преследования;
  • при депортации человека высылают в страну гражданства или последнего пребывания;
  • экстрадиция предполагает передачу лица конкретному запрашивающему государству;
  • депортация — административная мера, а экстрадиция относится к уголовно-процессуальной сфере.

Эти фундаментальные различия определяют как саму процедуру, так и её последствия для человека.

Когда применяется депортация: разбираем случаи

Депортация обычно становится следствием серьёзных нарушений миграционного законодательства. По словам Вадима Вильде, наиболее распространёнными причинами становятся превышение разрешённого срока пребывания, работа без соответствующего разрешения или предоставление ложных сведений при получении визы.

«Многие ошибочно полагают, что небольшое превышение срока пребывания может сойти им с рук. Однако европейские миграционные службы крайне серьёзно относятся к любым нарушениям режима пребывания», — отмечает Вадим Вальде.

Процедура депортации может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от конкретных обстоятельств и страны. При этом депортированному лицу, как правило, запрещается въезд в страну депортации и другие государства Шенгенской зоны на определённый срок.

Особенности экстрадиции в европейской практике

Экстрадиция представляет собой более сложный правовой механизм, регулируемый международными соглашениями и национальным законодательством. При рассмотрении запроса об экстрадиции европейские страны уделяют особое внимание соблюдению прав человека.

«В практике экстрадиции существует ряд важных правовых гарантий. Например, человек не может быть выдан государству, где ему может грозить смертная казнь или пытки. Также учитывается политический характер преследования», — поясняет Вадим Вильде.

Легальный путь в Европу: получение гражданства ЕС

Говоря о легальных способах переезда в Европу, эксперт отмечает, что получение гражданства одной из стран ЕС открывает наиболее широкие возможности. Среди доступных вариантов особое место занимает программа репатриации в Румынии. Она достаточно проста и занимает всего 1.5 года.

Основные этапы получения румынского гражданства включают:

  1. Сбор документов, подтверждающих родственные связи с гражданами Румынии.
  2. Подача заявления в компетентные органы.
  3. Прохождение проверки документов и подтверждение права на гражданство.
  4. Принесение присяги и получение свидетельства о гражданстве.
  5. Оформление румынского паспорта.

«Важным преимуществом румынского гражданства является то, что оно предоставляет абсолютно равные права с паспортами других стран Евросоюза», — подчёркивает Вадим Вильде.

Грамотное планирование — ключ к успешной миграции

Независимо от выбранного пути легализации в Европе, ключевым фактором успеха становится тщательное планирование и соблюдение всех правовых требований. «Лучше потратить больше времени на подготовку и сделать всё правильно с первого раза, чем потом решать проблемы с депортацией или запретом на въезд», — заключает Вадим Вильде.

Понимание различий между депортацией и экстрадицией, а также знание легальных путей получения европейского гражданства помогает принимать взвешенные решения и избегать рисков при планировании переезда в Европу.

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