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Posted 7 марта, 10:27

Published 7 марта, 10:27

Modified 7 марта, 10:27

Updated 7 марта, 10:27

Иван Алексеев*

В Москве подожгли дверь квартиры музыканта Noize MC*

7 марта 2025, 10:27
Фото: Евгения Новоженина. РИА «Новости». Иван Алексеев*
Вандалы оставили свой фирменный штрих рядом с дверью в виде надписи.

В Москве подожгли дверь квартиры рэпера Noize MC*, сообщают федеральные медиа. На стене рядом с ней появилась надпись:

«Привет врагу и предателю Ване от Пианиста».

В конце февраля этот же человек взял на себя ответственность за поджог двери квартиры Лёвы* из группы «Би-2».

Надпись около квартиры исполнителя
Надпись около квартиры исполнителя. Фото: «Осторожно, новости»

В конце февраля рэпера Noize MC (Ивана Алексеева)* оштрафовали на 45 тыс. рублей. Таганский суд Москвы признал его виновным в нарушении требований о размещении плашки об иноагенте, что является нарушением.

А в декабре 2024 года его вместе с певицей Монеточкой (Елизаветой Гырдымовой)* номинировали на Нобелевскую премию мира. Награду предложила группа преподавателей Столичного университета Осло, объяснив свой выбор тем, что оба артиста активно продвигают гуманистические ценности.

Осенью 2024 года Ивана обвинили в дискредитации Вооружённых сил РФ. Позже Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта на 350 тысяч рублей за нарушение, связанное с публичными высказываниями.

Также музыкант вышел на концерт в Европе в футболке с изображением символики «Азова»**.

Напомним, что Алексеева признали иногентом с осени 2022 года по причине «осуществления политической деятельности» с украинским финансированием. С тех пор исполнитель живёт в Литве. Своё детство и юность он провёл в Белгороде.

* Признаны иноагентами на территории России

** террористическая организация, запрещённая в России

Рэпера Noize MC* оштрафовали за отсутствие указания об иноагенте
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