В Москве подожгли дверь квартиры музыканта Noize MC*

Posted 7 марта, 10:27
Published 7 марта, 10:27
Modified 7 марта, 10:27
Updated 7 марта, 10:27
В Москве подожгли дверь квартиры рэпера Noize MC*, сообщают федеральные медиа. На стене рядом с ней появилась надпись:
«Привет врагу и предателю Ване от Пианиста».
В конце февраля этот же человек взял на себя ответственность за поджог двери квартиры Лёвы* из группы «Би-2».
В конце февраля рэпера Noize MC (Ивана Алексеева)* оштрафовали на 45 тыс. рублей. Таганский суд Москвы признал его виновным в нарушении требований о размещении плашки об иноагенте, что является нарушением.
А в декабре 2024 года его вместе с певицей Монеточкой (Елизаветой Гырдымовой)* номинировали на Нобелевскую премию мира. Награду предложила группа преподавателей Столичного университета Осло, объяснив свой выбор тем, что оба артиста активно продвигают гуманистические ценности.
Осенью 2024 года Ивана обвинили в дискредитации Вооружённых сил РФ. Позже Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта на 350 тысяч рублей за нарушение, связанное с публичными высказываниями.
Также музыкант вышел на концерт в Европе в футболке с изображением символики «Азова»**.
* Признаны иноагентами на территории России
** террористическая организация, запрещённая в России