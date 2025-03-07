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Posted 7 марта, 11:22

Published 7 марта, 11:22

Modified 7 марта, 11:25

Updated 7 марта, 11:25

В Белгородской области наступила весна

В честь 8 Марта? Погода решила сделать подарок белгородцам

7 марта 2025, 11:22
Фото: 1MI. В Белгородской области наступила весна

В честь женского праздника белгородцев будет греть солнце

Сюжет
Погода
Завтра целый день будет греть солнце в Белгороде. Температура поднимется до 15 градусов.

В Белгородской области 8 марта ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер слабый, направление меняется. Температура: ночью +0…+5 °C, днём +11…+16 °C.

В областном центре по прогнозу «Gismetio» будет солнечно в праздничный день. ожидается до +15 градусов в светлое время суток и до +4 градусов в тёмное время суток. Ветер будет также слабый.

Метеорологическая обстановка на 08.03 в Белгородской области
Метеорологическая обстановка на 08.03 в Белгородской области. Фото: 31.mchs.gov.ru

Напомним, что весна пришла в Белгород сегодня. Потеплело до 15 градусов, ветра почти не было, а солнце не заходило за облака. Обещалось, что в выходные немного похолодает.

Ближайшие осадки ожидаются в виде дождя в среду, 12 марта.

До +15 °С: потепление в Белгородской области набирает обороты, но есть нюанс
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#Анна Селищева#Город#Общество#Белгородская область#Погода#Весна#Белгород
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