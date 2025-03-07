В честь 8 Марта? Погода решила сделать подарок белгородцам

Posted 7 марта, 11:22
Published 7 марта, 11:22
Modified 7 марта, 11:25
Updated 7 марта, 11:25
В Белгородской области 8 марта ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер слабый, направление меняется. Температура: ночью +0…+5 °C, днём +11…+16 °C.
В областном центре по прогнозу «Gismetio» будет солнечно в праздничный день. ожидается до +15 градусов в светлое время суток и до +4 градусов в тёмное время суток. Ветер будет также слабый.
Напомним, что весна пришла в Белгород сегодня. Потеплело до 15 градусов, ветра почти не было, а солнце не заходило за облака. Обещалось, что в выходные немного похолодает.
Ближайшие осадки ожидаются в виде дождя в среду, 12 марта.