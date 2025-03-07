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Posted 7 марта, 09:05

Published 7 марта, 09:05

Modified 7 марта, 09:05

Updated 7 марта, 09:05

8 марта выпадает на субботу

«Тайна женщины» и праздничный забег: что приготовили для белгородок к 8 Марта?

7 марта 2025, 09:05
Фото: 1MI. 8 марта выпадает на субботу

Белгородок приглашают на разные мероприятия в грядущие праздничные выходные

Сюжет
Новости Белгорода
Грядущие выходные будут праздничными, поэтому события в эти дни будут приурочены к 8 Марта. Куда точно стоит сходить?

Акция «Беги, дорогая, беги»

Первым мероприятием, посвящённым Международному женскому дню, стал забег. Пройдёт он в праздничный день — 8 марта, то есть уже в эту субботу.

С 11:00 до 16:00 всех дам планируют встречать с цветами. А администратор спорткластера «Берега», где и пройдёт мероприятие, поможет белгородкам сделать собственную открытку. На месте организуют фотозону, а в кафе «Солнечный заяц» будут угощать согревающим напитком и стикерпаком на память.

Сам забег будет проходить с 11:00 до 13:00. На подготовленной площадке нужно будет выполнить нормативы ВФСК ГТО — пробежать 5 км. Зарегистрироваться можно онлайн либо получить стартовый номер в день забега, начиная с 09:00.

Интересно, что мужская часть населения тоже сможет участвовать в забеге, но чтобы получить секретный подарок, необходимо облачиться в классический костюм.

В забеге смогут принять участие и дети, но только после письменного соглашения одного из родителей.

Афиша забега
Афиша забега. Фото: «Спорт Белгород»

Оранжерея в честь Женского дня

Цветочная выставка в «Мануфактуре» будет работать все выходные дни с 11:00 до 18:00. Белгородцев приглашают посмотреть на фиалки и другие цветы, сделать фотографии и при желании приобрести растение.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Афиша выставки фиалок
Афиша выставки фиалок. Фото: «Культурный регион Белгород»

Выставка «Тайна Женщины»

С 6 по 30 марта в выставочном зале «Родина» будет открыта экспозиция «Тайна Женщины». Всего на выставке посетители увидят свыше 350 картин российских художников, посвящённых прекрасному полу.

Также белгородцам покажут картины в жанрах пейзажа, натюрморта и «ню».

Возрастное ограничение: 12+.

Афиша выставки «Тайна Женщины»
Афиша выставки «Тайна Женщины». Фото: сайт выставочного зала «Родина»

«Концерт-подарок милым дамам»

Поздравить милых дам Белгородской области решили и в филармонии. Там для них решили сделать подарок в виде концерта. Состоится он 8 марта в 17:00 в органном зале.

Музыканты сыграют на скрипке, альте, виолончели и фортепиано. Певцов будет пятеро.

Возрастное ограничение: 6+.

Концерт на 8 Марта
Концерт на 8 Марта. Фото: Белгородская филармония

Поход с хаски

Ещё одним мероприятием в эти выходные станет поход с хаски. Он проводится еженедельно и никак не связан с 8 Марта. Хотя организаторы говорят, что такая прогулка станет идеальным подарком для дам.

Стартует поход 9 марта в 12:00. Вместе с собачками белгородцы пройдут 5 км, что займёт от часа до полутора часов времени. Маршрут лежит через сосновый лес, а участникам будут предлагать травяной чай с вкусными закусками.

От белгородцев просят только одеться в удобную одежду. Стоимость составит 800 рублей с человека, которого будет сопровождать хаски. Для других — бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+.

Афиша похода с хаски
Афиша похода с хаски. Фото: «Хаски Белогорья»
Как выбрать цветы в подарок 8 Марта и как дольше сохранить их свежими?
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