«Тайна женщины» и праздничный забег: что приготовили для белгородок к 8 Марта?

С 11:00 до 16:00 всех дам планируют встречать с цветами. А администратор спорткластера «Берега», где и пройдёт мероприятие, поможет белгородкам сделать собственную открытку. На месте организуют фотозону, а в кафе «Солнечный заяц» будут угощать согревающим напитком и стикерпаком на память.