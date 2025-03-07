«Тайна женщины» и праздничный забег: что приготовили для белгородок к 8 Марта?

Posted 7 марта, 09:05
Published 7 марта, 09:05
Modified 7 марта, 09:05
Updated 7 марта, 09:05
Первым мероприятием, посвящённым Международному женскому дню, стал забег. Пройдёт он в праздничный день — 8 марта, то есть уже в эту субботу.
С 11:00 до 16:00 всех дам планируют встречать с цветами. А администратор спорткластера «Берега», где и пройдёт мероприятие, поможет белгородкам сделать собственную открытку. На месте организуют фотозону, а в кафе «Солнечный заяц» будут угощать согревающим напитком и стикерпаком на память.
Сам забег будет проходить с 11:00 до 13:00. На подготовленной площадке нужно будет выполнить нормативы ВФСК ГТО — пробежать 5 км. Зарегистрироваться можно онлайн либо получить стартовый номер в день забега, начиная с 09:00.
Интересно, что мужская часть населения тоже сможет участвовать в забеге, но чтобы получить секретный подарок, необходимо облачиться в классический костюм.
В забеге смогут принять участие и дети, но только после письменного соглашения одного из родителей.
Цветочная выставка в «Мануфактуре» будет работать все выходные дни с 11:00 до 18:00. Белгородцев приглашают посмотреть на фиалки и другие цветы, сделать фотографии и при желании приобрести растение.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.
С 6 по 30 марта в выставочном зале «Родина» будет открыта экспозиция «Тайна Женщины». Всего на выставке посетители увидят свыше 350 картин российских художников, посвящённых прекрасному полу.
Также белгородцам покажут картины в жанрах пейзажа, натюрморта и «ню».
Возрастное ограничение: 12+.
Поздравить милых дам Белгородской области решили и в филармонии. Там для них решили сделать подарок в виде концерта. Состоится он 8 марта в 17:00 в органном зале.
Музыканты сыграют на скрипке, альте, виолончели и фортепиано. Певцов будет пятеро.
Возрастное ограничение: 6+.
Ещё одним мероприятием в эти выходные станет поход с хаски. Он проводится еженедельно и никак не связан с 8 Марта. Хотя организаторы говорят, что такая прогулка станет идеальным подарком для дам.
Стартует поход 9 марта в 12:00. Вместе с собачками белгородцы пройдут 5 км, что займёт от часа до полутора часов времени. Маршрут лежит через сосновый лес, а участникам будут предлагать травяной чай с вкусными закусками.
От белгородцев просят только одеться в удобную одежду. Стоимость составит 800 рублей с человека, которого будет сопровождать хаски. Для других — бесплатно.
Возрастное ограничение: 0+.