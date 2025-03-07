Светящаяся плитка появилась в центре Белгорода

Posted 7 марта, 07:20
Published 7 марта, 07:20
Modified 7 марта, 07:20
Updated 7 марта, 07:20
Необычное архитектурное решение заметили жители областного центра на улице Победы. Там после переукладки тротуарной плитки появились светящиеся детали. Они оказались встроены в саму плитку.
При этом таких светящихся деталей оказалось немного — всего одна штука на определённую часть площади. Собой они будто образовали прямую линию, но куда она ведёт и для чего, — непонятно.
Фото с места опубликовал в своём Telegram-канале урбанист Владимир Титов. Он отметил, что такие решения часто оказываются недолговечными.
На кадрах видны только три светящиеся плитки — вероятно, на самом деле их чуть больше.