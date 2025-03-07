bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 07:20

Published 7 марта, 07:20

Modified 7 марта, 07:20

Updated 7 марта, 07:20

Подсвеченные детали в плитке в центре Белгорода

Светящаяся плитка появилась в центре Белгорода

7 марта 2025, 07:20
Фото: Telegram-канал Vladimir Titov. Подсвеченные детали в плитке в центре Белгорода
Сюжет
Новости Белгорода
Подсвеченные плитки в центре города удивили местных жителей.

Необычное архитектурное решение заметили жители областного центра на улице Победы. Там после переукладки тротуарной плитки появились светящиеся детали. Они оказались встроены в саму плитку.

При этом таких светящихся деталей оказалось немного — всего одна штука на определённую часть площади. Собой они будто образовали прямую линию, но куда она ведёт и для чего, — непонятно.

Фото с места опубликовал в своём Telegram-канале урбанист Владимир Титов. Он отметил, что такие решения часто оказываются недолговечными.

На кадрах видны только три светящиеся плитки — вероятно, на самом деле их чуть больше.

Подсвеченные детали в плитке в центре Белгорода
Подсвеченные детали в плитке в центре Белгорода
Подсвеченные детали в плитке в центре Белгорода. Фото: Telegram-канал Vladimir Titov
«Между плитками растут деревья!» Белгородцев озадачило состояние парка Памяти
Узнать подробнее
Читайте также:
«В Белгороде солевые залежи нашли?» Горожане недовольны обработкой тротуаровБелгородка разбила четыре зуба из-за гололёда на тротуарах. Кто возместит лечение?Тротуар на 30 миллионов: на Харгоре в Белгороде возьмутся переделывать ещё один сквер
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Тротуарная плитка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика