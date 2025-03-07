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Posted 7 марта, 10:54

Published 7 марта, 10:54

Modified 7 марта, 10:54

Updated 7 марта, 10:54

Старооскольский чиновник украл 1 млн рублей минимум у шести бойцов СВО

Старооскольский чиновник украл 1 млн рублей минимум у шести бойцов СВО

7 марта 2025, 10:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Кража
В настоящее время известно о шести эпизодах краж, однако могут быть и другие случаи.

Ещё в декабре 2024 года стало известно, что один из старооскольских чиновников мог украсть со счетов бойцов СВО свыше 1 млн рублей. Речь шла о 36-летнем специалисте, отвечающим за организацию деятельности Совета безопасности.

Мужчина шёл в банк вместе с военными и, если у них отсутствовал мобильный телефон, привязывал полученные карты к своему номеру. Поэтому все выплаты приходили ему.

Позже информацию подтвердили в администрации округа, где пообещали уволить чиновника. Предполагается, что речь может идти о Контантине Казакевиче.

В марте журналистам «Фонаря» рассказали о том, как продвигается расследование уголовного дела. Сначала делом занимались полицейские, но позже они передали материалы Следкому.

В ведомстве сообщили, что преступления совершались с апреля по октябрь прошлого года. При этом дело возбудили ещё летом, но преступления продолжались: выяснилось, что тогда заявления подавали контрактники, но подозреваемого найти не удавалось. Сделать это вышло только в конце 2024 года с помощью сотрудников ФСБ.

В настоящее время делом занимаются сотрудники Следкома, ФСБ и УМВД. В деле насчитывается шесть эпизодов краж.

Чиновника в Старом Осколе подозревают в краже более 1 млн рублей со счетов бойцов СВО
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Кража#Администрация#Новости Старого Оскола#Контрактники
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