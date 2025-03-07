Старооскольский чиновник украл 1 млн рублей минимум у шести бойцов СВО

В ведомстве сообщили, что преступления совершались с апреля по октябрь прошлого года. При этом дело возбудили ещё летом, но преступления продолжались: выяснилось, что тогда заявления подавали контрактники, но подозреваемого найти не удавалось. Сделать это вышло только в конце 2024 года с помощью сотрудников ФСБ.