Старооскольский чиновник украл 1 млн рублей минимум у шести бойцов СВО

Posted 7 марта, 10:54
Published 7 марта, 10:54
Modified 7 марта, 10:54
Updated 7 марта, 10:54
Ещё в декабре 2024 года стало известно, что один из старооскольских чиновников мог украсть со счетов бойцов СВО свыше 1 млн рублей. Речь шла о 36-летнем специалисте, отвечающим за организацию деятельности Совета безопасности.
Мужчина шёл в банк вместе с военными и, если у них отсутствовал мобильный телефон, привязывал полученные карты к своему номеру. Поэтому все выплаты приходили ему.
Позже информацию подтвердили в администрации округа, где пообещали уволить чиновника. Предполагается, что речь может идти о Контантине Казакевиче.
В марте журналистам «Фонаря» рассказали о том, как продвигается расследование уголовного дела. Сначала делом занимались полицейские, но позже они передали материалы Следкому.
В ведомстве сообщили, что преступления совершались с апреля по октябрь прошлого года. При этом дело возбудили ещё летом, но преступления продолжались: выяснилось, что тогда заявления подавали контрактники, но подозреваемого найти не удавалось. Сделать это вышло только в конце 2024 года с помощью сотрудников ФСБ.
В настоящее время делом занимаются сотрудники Следкома, ФСБ и УМВД. В деле насчитывается шесть эпизодов краж.