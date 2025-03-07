Смертельная авария с микроавтобусом «Мираторга»: что известно

Posted 7 марта, 15:30
Published 7 марта, 15:30
Modified 7 марта, 15:30
Updated 7 марта, 15:30
О смертельном ДТП у Великомихайловки в Новооскольском округе стало известно около девяти часов вечера. Тогда сообщалось, что вследствие столкновения есть около пяти погибших и «много пострадавших», но подробностей не было.
Первые официальные подробности стали появляться спустя час после трагедии. Количество погибших увеличилось до шести человек, при этом ещё четверых пришлось увезти на лечение в медучреждение.
Столкновение произошло между двумя автобусами — Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai. При этом все погибшие были пассажирами первого транспорта, а во втором пострадавших нет. В одном из автобусов насчитывалось 11 человек.
Позже очевидцы и губернатор публиковали в Сети фотографии трагедии.
Уже утром 7 марта подтвердилась информация, что шестеро погибших белгородцев были сотрудниками «Мираторга». Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании. Там же пообещали помочь родственникам погибших и пострадавших.
Большая часть пассажиров, получивших травмы при столкновении, продолжают находиться в больницах — речь о троих пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.
Как сообщил глава муниципалитета, где произошла авария, Андрей Миськов, все погибшие и пострадавшие — жители Новооскольского округа.
При этом водитель микроавтобуса винит в случившемся себя. Гладков же отметил, что такие поспешные выводы можно сделать из-за шока, поэтому реальных виновников найдут специалисты.
После случившегося ответственные службы возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой непреднамеренную гибель людей.
По предварительным данным ведомств, в аварии оказался виноват водитель микроавтобуса, который нарушил ПДД и столкнулся с ехавшим навстречу транспортом.
Однако расследование ещё продолжается, дополнительные детали ещё не известны.
Добавим, что похожая авария с микроавтобусом «Мираторга» случилась в 2023 году в Корочанском районе. Тогда 38-летний водитель вёз людей на работу, но не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком.
Тогда погибли два человека, ещё пятеро оказались ранены.