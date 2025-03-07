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Posted 7 марта, 05:02

Published 7 марта, 05:02

Modified 7 марта, 05:04

Updated 7 марта, 05:04

Последствия аварии в Новооскольском округе

Шестеро погибших в страшном ДТП под Белгородом были сотрудниками «Мираторга»

7 марта 2025, 05:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия аварии в Новооскольском округе
В пресс-службе компании прокомментировали произошедшую накануне аварию. Пострадавшим пообещали помочь с лечением.

Вечером 6 марта в Новооскольском округе произошло жёсткое ДТП со столкновением автобусов. Очевидцы ещё накануне сообщали, что один из автобусов перевозил сотрудников «Мираторга».

В пресс-службе компании подтвердили, что это правда. Участником ДТП был наёмный пассажирский микроавтобус.

Все шестеро погибших в аварии были сотрудниками компании. Правоохранительные органы всё ещё уточняют обстоятельства происшествия.

В компании заявили, что поддерживают связь с родными и близкими погибших, а пострадавшим в ДТП окажут необходимую помощь с лечением и реабилитацией.

Авария произошла в районе девяти часов вечера около Великомихайловки. В результате столкновения автобусов погибли шесть человек, четверо пострадали. Прокуратура и следком проводят проверку.

Как сообщил губернатор, на момент аварии в одном из автобусов находились 11 человек.

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