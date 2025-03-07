Шестеро погибших в страшном ДТП под Белгородом были сотрудниками «Мираторга»

Posted 7 марта, 05:02
Published 7 марта, 05:02
Modified 7 марта, 05:04
Updated 7 марта, 05:04
Вечером 6 марта в Новооскольском округе произошло жёсткое ДТП со столкновением автобусов. Очевидцы ещё накануне сообщали, что один из автобусов перевозил сотрудников «Мираторга».
В пресс-службе компании подтвердили, что это правда. Участником ДТП был наёмный пассажирский микроавтобус.
Все шестеро погибших в аварии были сотрудниками компании. Правоохранительные органы всё ещё уточняют обстоятельства происшествия.
В компании заявили, что поддерживают связь с родными и близкими погибших, а пострадавшим в ДТП окажут необходимую помощь с лечением и реабилитацией.
Авария произошла в районе девяти часов вечера около Великомихайловки. В результате столкновения автобусов погибли шесть человек, четверо пострадали. Прокуратура и следком проводят проверку.
Как сообщил губернатор, на момент аварии в одном из автобусов находились 11 человек.