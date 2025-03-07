СГОК завершил прием заявок на гранты программы «Стальное дерево»

«Радует, что из года в год „Стальное дерево“ доказывает свою острую социальную востребованность, — отметила исполнительный директор фонда „Милосердие“ Яна Лунева. - Растет число соискателей, о нашей программе узнает все больше жителей. На этапе экспертной оценки мы детально изучим каждый заявленный проект. И, конечно же, особенное внимание уделим инициативам, которые помогают продвигать активное долголетие для наших уважаемых ветеранов».