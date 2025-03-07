СГОК завершил прием заявок на гранты программы «Стальное дерево»

Posted 7 марта, 08:31
Published 7 марта, 08:31
Modified 7 марта, 08:34
Updated 7 марта, 08:34
Большинство предложений направлены на поддержку ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья, благоустройство общественных пространств и уличной спортивной инфраструктуры, организацию культурных мероприятий. В течение марта волонтерские идеи пройдут процедуру оценки независимыми экспертами на соответствие требованиям конкурса.
После этого каждая инициатива получит свой рейтинговый балл, который станет основанием для допуска соискателя к этапу очной защиты проекта. В апреле волонтеры лично расскажут о своих идеях членам территориальных конкурсных комиссий, в которые входят общественники, представители муниципалитетов, местного бизнеса и фонда.
«Радует, что из года в год „Стальное дерево“ доказывает свою острую социальную востребованность, — отметила исполнительный директор фонда „Милосердие“ Яна Лунева. - Растет число соискателей, о нашей программе узнает все больше жителей. На этапе экспертной оценки мы детально изучим каждый заявленный проект. И, конечно же, особенное внимание уделим инициативам, которые помогают продвигать активное долголетие для наших уважаемых ветеранов».
Победителей конкурса объявят в мае после утверждения итогов отбора Грантовым комитетом. В зависимости от сложности проектов они получат гранты от 200 тыс. рублей до 500 тысяч рублей. Грантополучателям предстоит завершить все работы по проекту до конца года.
Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Белгородской области с 2018 года. В прошлом году для реализации выбрали двенадцать проектов жителей округа.