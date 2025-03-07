bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 08:31

Published 7 марта, 08:31

Modified 7 марта, 08:34

Updated 7 марта, 08:34

СГОК завершил прием заявок на гранты программы «Стальное дерево»

СГОК завершил прием заявок на гранты программы «Стальное дерево»

7 марта 2025, 08:31
Фото: СГОК.
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) и его социальный партнер, благотворительный фонд «Милосердие», завершили этап сбора заявок от соискателей грантов программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево». В 2025 году авторами инициатив в Белгородской области стали 115 человек.

Большинство предложений направлены на поддержку ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья, благоустройство общественных пространств и уличной спортивной инфраструктуры, организацию культурных мероприятий. В течение марта волонтерские идеи пройдут процедуру оценки независимыми экспертами на соответствие требованиям конкурса.

После этого каждая инициатива получит свой рейтинговый балл, который станет основанием для допуска соискателя к этапу очной защиты проекта. В апреле волонтеры лично расскажут о своих идеях членам территориальных конкурсных комиссий, в которые входят общественники, представители муниципалитетов, местного бизнеса и фонда.

«Радует, что из года в год „Стальное дерево“ доказывает свою острую социальную востребованность, — отметила исполнительный директор фонда „Милосердие“ Яна Лунева. - Растет число соискателей, о нашей программе узнает все больше жителей. На этапе экспертной оценки мы детально изучим каждый заявленный проект. И, конечно же, особенное внимание уделим инициативам, которые помогают продвигать активное долголетие для наших уважаемых ветеранов».

Победителей конкурса объявят в мае после утверждения итогов отбора Грантовым комитетом. В зависимости от сложности проектов они получат гранты от 200 тыс. рублей до 500 тысяч рублей. Грантополучателям предстоит завершить все работы по проекту до конца года.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Белгородской области с 2018 года. В прошлом году для реализации выбрали двенадцать проектов жителей округа.

На СГОКе отметили сотрудников — победителей конкурса экологических улучшений
Узнать подробнее
Читайте также:
На СГОКе назвали имена победителей конкурса «Лучший по профессии лаборант химанализа»СГОК и фонд «Милосердие» поддержали фотовыставку с портретами особенных детейСГОК приглашает студентов в «Академию стальных возможностей ТЕХ»
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Стойленский ГОК#Гранты#Ветераны#Благотворительный фонд#Милосердие#Белгород#Общественные пространства#Ограниченные возможности здоровья#Стальное дерево
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика