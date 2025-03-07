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Posted 7 марта, 13:04

Published 7 марта, 13:04

Modified 7 марта, 13:17

Updated 7 марта, 13:17

Самозапрет на кредиты и микрозаймы уже успели оформить более 2,7 млн россиян

Самозапрет на кредит: что это такое и как его оформить на Госуслугах?

7 марта 2025, 13:04
Фото: 1MI. Самозапрет на кредиты и микрозаймы уже успели оформить более 2,7 млн россиян

Инструкция: как оформить самозапрет на кредит на Госуслугах

Сюжет
Мошенничество
Закон о самозапрете на кредиты и займы начал частично действовать с 1 марта. Разберёмся, что это, как оформить и снять самозапрет, обсудим риски процедуры.

Самозапрет на кредиты — что это такое?

Самозапрет — возможность человека по собственному желанию отказаться от оформления кредитов или займов в банках и микрофинансовых организациях. Это поможет защитить себя от кибер-мошенников и приучит к финансовой дисциплине. В кредитной истории (далее КИ) гражданина после установки самозапрета появится специальная отметка, которая не позволит какой-либо финансовой организации одобрить заявку на кредит или микрозаём.

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Пока что услугой можно воспользоваться только дистанционно — с помощью портала Госуслуги. О том, как подать заявление на отказ от кредитования в сервисе, расскажем ниже. До 1 сентября услуга станет доступна и во всех отделениях МФЦ.

Самозапрет распространяется на все потребительские кредиты и займы, на овердрафты (договоры банковского счёта, по которым платежи проходят, даже если на счету нет денежных средств), а также договоры, по которым необходимо выдавать кредитную карту. Это не касается ипотеки, автокредитов и других обязательств, обеспеченных залогом транспортного средства, и образовательных кредитов с госсподдержкой. С самозапретом также можно получать деньги по уже имеющимся кредитным картам и оплачивать задолженности по ранее выданным кредитам.

Что важно знать?

  • Установка самозапрета — услуга бесплатная, её можно оформлять и снимать бесконечное количество раз;
  • Есть два вида самозапрета: полный и частичный. Частичный даёт возможность указать запрещённый вид заключения договора по кредитованию, например, дистанционный, а также запретить кредиты либо во всех банках, либо во всех микрофинансовых организациях. При полном запрете ограничение будет действовать во всех банках и МФО;
  • Чтобы оформить блокировку, не требуется досрочно погашать действующие кредиты;
  • Самозапрет можно установить, даже если у вас нет КИ — история просто сформируется с нуля;
Чтобы проверить, установлен ли у вас самозапрет на кредиты, можно заказать кредитный отчёт в бюро кредитных историй
Чтобы проверить, установлен ли у вас самозапрет на кредиты, можно заказать кредитный отчёт в бюро кредитных историй. Фото: Изображение Midjourney

Как оформить самозапрет на кредиты и займы на Госуслугах?

Порядок оформления блокировки на портале Госуслуг довольно прост. Для начала необходимо авторизоваться. Учётная запись должна быть обязательно подтверждена, иначе установить самозапрет не получится.

Порядок действий:

  1. Перейдите к услуге;
  2. Проверьте ваши данные (ФИО, серия и номер паспорта, ИНН);
  3. Выберите вид запрета (полный или частичный);
  4. Проверьте сформированное заявление;
  5. Подпишите его электронной подписью. Подойдёт любая;
  6. Отправьте заявление на рассмотрение;

Если разобраться самостоятельно не получается, посмотрите пошаговое видео Бел.Ру о том, как подать заявление.

Видео: Валерия Колесникова. bel.ru. Пошаговая подача заявления на самозапрет по кредитам

На передачу заявления дальше Госуслугам даётся час. Если заявление подано до 22:00 по мск, то данные внесутся в день подачи, если позже — уже на следующий. Крайний срок рассмотрения заявления — до двух календарных дней.

После вам придёт уведомление об установлении запрета. Он начнёт действовать на следующий день после получения первого уведомления (всего их будет четыре, от каждого квалифицированного бюро кредитных историй). Запрет бессрочный, снять его можно в любой момент.

Чтобы снять запрет на Госуслугах, заявление нужно обязательно подписать его усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) или усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Первую можно получить в мобильном приложении «Госключ».

Самозапрет отменится через два дня после включения сведений о его снятии в КИ. Такой «период охлаждения» поможет избежать необдуманного оформления кредита, предупредить о снятии блокировки, если на неё человека «подбили» мошенники, и наконец оценить, действительно ли необходимо взять новые средства.

Пока что самозапрет на кредиты и займы можно оформить только с помощью Госуслуг
Пока что самозапрет на кредиты и займы можно оформить только с помощью Госуслуг. Фото: 1MI

Какие риски есть у самозапрета на кредит?

Перед тем, как оформить самозапрет, важно обратить внимание и на некоторые риски. Во-первых, в случае острой необходимости, если деньги будут нужны срочно, получить их быстро не получится. Придётся подождать как минимум несколько дней, пока блокировку не снимут окончательно.

Во-вторых, если потенциальный заёмщик попытается оформить потребительский кредит, но у него будет действовать самозапрет, в будущем он может столкнуться с проблемой при оформлении нового кредита: кредитор увидит запись о самозапрете в КИ и откажет заёмщику, а все обращения и отказы в истории фиксируются. Но самозапрет не влияет на кредитный рейтинг.

В-третьих, мошенники могут проявить повышенную активность в период, пока закон не начнёт действовать полностью. Чтобы защититься от злоумышленников, следует проявить особенную осторожность, внимательнее относиться к конфиденциальности своих личных данных, в частности паролей, и регулярно проверять КИ.

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