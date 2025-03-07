Самозапрет на кредит: что это такое и как его оформить на Госуслугах?

Самозапрет распространяется на все потребительские кредиты и займы, на овердрафты (договоры банковского счёта, по которым платежи проходят, даже если на счету нет денежных средств), а также договоры, по которым необходимо выдавать кредитную карту. Это не касается ипотеки, автокредитов и других обязательств, обеспеченных залогом транспортного средства, и образовательных кредитов с госсподдержкой. С самозапретом также можно получать деньги по уже имеющимся кредитным картам и оплачивать задолженности по ранее выданным кредитам.