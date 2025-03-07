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Posted 7 марта, 07:23

Published 7 марта, 07:23

Modified 7 марта, 07:25

Updated 7 марта, 07:25

Тело мужчины нашли под мостом в Белгороде

Самоубийство? Рано утром в Белгороде под мостом нашли тело мужчины

7 марта 2025, 07:23
Фото: 1MI. Тело мужчины нашли под мостом в Белгороде

Следком проверит обстоятельства гибели белгородца, которого нашли под мостом

Предпраздничное утро в Белгороде началось с трагедии. Следком уже начал проверку, что известно на данный момент?

О происшествии стало известно утром пятницы, 7 марта. Как пишет Telegram-канал «Авто Белгород», с нового моста по проспекту Ватутина, где сейчас активно идёт реконструкция, якобы упал неизвестный мужчина. Судя по фотографии с места происшествия, мужчина, предположительно, упал рядом с железнодорожными путями. Тело обнаружили прохожие.

Журналистка Бел.Ру связалась с представителями областного Следственного комитета, чтобы узнать подробности. Они рассказали, что погибший мужчина родился в 1967 году и был местным жителем. Ранее он уже неоднократно предпринимал попытки к самоубийству. Пока нельзя точно сказать, что именно произошло, но правоохранительные органы уже начали процессуальную проверку.

«В следственном отделе по городу Белгороду устанавливаются все обстоятельства, будет назначен весь необходимый комплекс судебных экспертиз», — сообщили в пресс-службе Следкома.
Фото мужчины, сбросившегося с моста в Белгороде
Фото мужчины, сбросившегося с моста в Белгороде. Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Следственный комитет#Смерть#Ватутина#Белгород#Самоубийство#Железнодорожные пути
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