Самоубийство? Рано утром в Белгороде под мостом нашли тело мужчины

Posted 7 марта, 07:23
Published 7 марта, 07:23
Modified 7 марта, 07:25
Updated 7 марта, 07:25
О происшествии стало известно утром пятницы, 7 марта. Как пишет Telegram-канал «Авто Белгород», с нового моста по проспекту Ватутина, где сейчас активно идёт реконструкция, якобы упал неизвестный мужчина. Судя по фотографии с места происшествия, мужчина, предположительно, упал рядом с железнодорожными путями. Тело обнаружили прохожие.
Журналистка Бел.Ру связалась с представителями областного Следственного комитета, чтобы узнать подробности. Они рассказали, что погибший мужчина родился в 1967 году и был местным жителем. Ранее он уже неоднократно предпринимал попытки к самоубийству. Пока нельзя точно сказать, что именно произошло, но правоохранительные органы уже начали процессуальную проверку.
«В следственном отделе по городу Белгороду устанавливаются все обстоятельства, будет назначен весь необходимый комплекс судебных экспертиз», — сообщили в пресс-службе Следкома.