Самоубийство? Рано утром в Белгороде под мостом нашли тело мужчины

Журналистка Бел.Ру связалась с представителями областного Следственного комитета, чтобы узнать подробности. Они рассказали, что погибший мужчина родился в 1967 году и был местным жителем. Ранее он уже неоднократно предпринимал попытки к самоубийству. Пока нельзя точно сказать, что именно произошло, но правоохранительные органы уже начали процессуальную проверку.