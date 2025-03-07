Под ударом был и Старый Оскол: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область?

Posted 7 марта, 06:38
Published 7 марта, 06:38
Modified 7 марта, 06:41
Updated 7 марта, 06:41
ВСУ 6 марта атаковали девять районов Белгородской области. По региону за сутки выпущено 25 снарядов и 32 беспилотника.
Пострадали в результате атак три человека. Двое мужчин остаются в тяжёлом состоянии после обстрела Шебекино. Состояние женщины, пострадавшей при атаке БПЛА в грайворонской Рождественке, оценивают как средней степени тяжести.
За сутки в общей сложности разрушения в результате ударов ВСУ выявили в 24 частных домах. 17 из них повреждены при обстреле Шебекино. Там же под удар попали три многоквартирных дома.
Повреждены также девять машин, надворная постройка, административное здание и линия электропередачи.
Последствия атак выявили в Борисовском и Волоконовском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. В регулярно подвергающихся атакам Белгородском и Краснояружском районах разрушений нет.
В оперштабе добавили, что по одному БПЛА накануне сбили в неприграничных Корочанском районе и Старооскольском округе. Обошлось без последствий.