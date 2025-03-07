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Posted 7 марта, 06:38

Published 7 марта, 06:38

Modified 7 марта, 06:41

Updated 7 марта, 06:41

Под удар попали девять районов

Под ударом был и Старый Оскол: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область?

7 марта 2025, 06:38
Фото: bel.ru. Под удар попали девять районов

Три человека пострадали за сутки от атак ВСУ на Белгородскую область

Сюжет
Обстрел
Под ударом накануне были девять районов. Разрушения есть в нескольких домах, повреждён транспорт.

ВСУ 6 марта атаковали девять районов Белгородской области. По региону за сутки выпущено 25 снарядов и 32 беспилотника.

Пострадали в результате атак три человека. Двое мужчин остаются в тяжёлом состоянии после обстрела Шебекино. Состояние женщины, пострадавшей при атаке БПЛА в грайворонской Рождественке, оценивают как средней степени тяжести.

За сутки в общей сложности разрушения в результате ударов ВСУ выявили в 24 частных домах. 17 из них повреждены при обстреле Шебекино. Там же под удар попали три многоквартирных дома.

Повреждены также девять машин, надворная постройка, административное здание и линия электропередачи.

Последствия атак выявили в Борисовском и Волоконовском районах, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. В регулярно подвергающихся атакам Белгородском и Краснояружском районах разрушений нет.

В оперштабе добавили, что по одному БПЛА накануне сбили в неприграничных Корочанском районе и Старооскольском округе. Обошлось без последствий.

Два человека ранены после обстрела белгородского Шебекино
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