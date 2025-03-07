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Posted 7 марта, 09:33

Published 7 марта, 09:33

Modified 7 марта, 09:35

Updated 7 марта, 09:35

Перед 8 марта ВТБ предупреждает о мошеннических схемах

Перед 8 марта ВТБ предупреждает о мошеннических схемах

7 марта 2025, 09:33
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мошенничество
Перед праздниками мошенники придумывают новые схемы обмана. ВТБ предупреждает о фейковых предложениях о знакомствах, рассылке фишинговых открыток и новостях о скидках.

Перед наступающим женским днём мошенники создают новые «праздничные» схемы обмана. Из популярных — это фейковые профили для знакомств. Злоумышленники создают аккаунты с привлекательными фотографиями, по которым знакомятся с девушками. Сначала милое общение, а потом внезапные проблемы и просьбы финансовой помощи от собеседниц. Женщины переводят заполучившим доверие обманщикам деньги.

Стоит обратить внимание девушкам и на сообщения о доставке цветов на их адрес. Мошенники звонят, говоря о предстоящей доставке букета, и просят для подтверждения назвать код из СМС, который на самом деле позволяет получить доступ к онлайн-банку или порталу «Госуслуги».

Не менее опасны и фишинговые рассылки с поздравлениями или с подарками за промокод от якобы магазинов. Через открытки с поздравлениями мошенники могут установить программу контроля за устройством жертвы, а через сообщения о распродажах могут заполучить данные карт через фейковые страницы магазинов.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отмечает, что такие схемы используют в течение всего года, но наиболее активно их применяют в праздники, когда люди воспринимают подарки более естественно. Жертвы не всегда женщины, вторая половина человечества тоже может купиться на уловки при выборе подарков.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо проверять сайты на наличие отзывов, подозрительные ссылки лучше игнорировать, а проверить предложение о подарках лучше через сайт продавца напрямую из браузера, а также необходимо внимательно относиться к тому, с кем вы собираетесь поделиться персональной информацией, включая банковские данные.

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#Алёна Мальцева#Мошенничество#ВТБ
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