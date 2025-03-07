Перед 8 марта ВТБ предупреждает о мошеннических схемах

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отмечает, что такие схемы используют в течение всего года, но наиболее активно их применяют в праздники, когда люди воспринимают подарки более естественно. Жертвы не всегда женщины, вторая половина человечества тоже может купиться на уловки при выборе подарков.