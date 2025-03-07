Около 1500 юных белгородцев появились на свет за первые два месяца 2025 года

Родителями чаще становились мужчины в возрасте 30-34 лет и женщины — 25-29 лет. «Старородящими» матерями стали 79 белгородок — им от 40 лет и выше. Девять мужчин стали отцами в возрасте от 50 лет и ещё один — от 60 лет.