Около 1500 юных белгородцев появились на свет за первые два месяца 2025 года

Posted 7 марта, 11:20
Published 7 марта, 11:20
Modified 7 марта, 11:23
Updated 7 марта, 11:23
За первые два месяца и несколько дней марта в Белгородской области зарегистировали рождение 1536 детей. Как обычно, мальчиков родилось больше (791), чем девочек (745).
При этом в Красногвардейском районе детей стали рожать на 119% чаще, в Ровеньском — на 44% и в Краснояружском — на 40%. Подсчёт шёл из тех детей, которые регистрировали в районных отделениях ЗАГСа.
Родителями чаще становились мужчины в возрасте 30-34 лет и женщины — 25-29 лет. «Старородящими» матерями стали 79 белгородок — им от 40 лет и выше. Девять мужчин стали отцами в возрасте от 50 лет и ещё один — от 60 лет.