bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 11:20

Published 7 марта, 11:20

Modified 7 марта, 11:23

Updated 7 марта, 11:23

Около 1500 юных белгородцев появились на свет за первые два месяца 2025 года

Около 1500 юных белгородцев появились на свет за первые два месяца 2025 года

7 марта 2025, 11:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Больше всего в начале 2025 года появилось на свет мальчиков, отметили в областном правительстве.

За первые два месяца и несколько дней марта в Белгородской области зарегистировали рождение 1536 детей. Как обычно, мальчиков родилось больше (791), чем девочек (745).

При этом в Красногвардейском районе детей стали рожать на 119% чаще, в Ровеньском — на 44% и в Краснояружском — на 40%. Подсчёт шёл из тех детей, которые регистрировали в районных отделениях ЗАГСа.

Родителями чаще становились мужчины в возрасте 30-34 лет и женщины — 25-29 лет. «Старородящими» матерями стали 79 белгородок — им от 40 лет и выше. Девять мужчин стали отцами в возрасте от 50 лет и ещё один — от 60 лет.

Вирусы на Белгородчине: дети дольше болеют, растёт заболеваемость среди учителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Чем закончилась госпитализация белгородских детей в Ставропольском крае?В Тульской области за прошлый год родилось меньше всего детей за 21 векВ какие схемы втягивают мошенники белгородских детей?
#Александра Склярова#Белгородская область#Дети#Белгород#Новорождённые
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика