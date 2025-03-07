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Posted 7 марта, 12:41

Published 7 марта, 12:41

Modified 7 марта, 12:43

Updated 7 марта, 12:43

Новый владелец «Приосколья» получил новый актив

Очередная структура «Приосколья» у нового владельца

7 марта 2025, 12:41
Фото: 1MI.

Новый владелец «Приосколья» получил новый актив

Сюжет
Белгородский бизнес
Продолжаем наблюдение за изменениями в структурах «Приосколья». У торгового дома производителя курятины новый владелец.

Не утихают передвижения в принадлежащих ранее Геннадию Бобрицкому структурах «Приосколья». На этот раз владелец поменялся у АО «Торговый дом „Приосколье“".

Ранее в фирме поменялся генеральный директор. В январе Николая Дубину заменила на посту Татьяна Демьяненко, а в феврале уже её место занял Фёдор Карагезов.

Он же возглавляет ООО «Приосколье регион», которое учреждено ТД «Приосколье» (99% долей уставного капитала) и Андреем Лысенко с оставшимся 1%.

А уже в марте поменяли и учредителя. 100% долей уставного капитала торгового дома перешли ООО «Инвест Трейд», принадлежащему Петру Лубянову.

В структурах «Приосколья» появился очередной новый руководитель
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#Алёна Мальцева#Приосколье#Белгород#Торговый дом#Белгородский бизнес
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