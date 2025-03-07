Очередная структура «Приосколья» у нового владельца

Posted 7 марта, 12:41
Published 7 марта, 12:41
Modified 7 марта, 12:43
Updated 7 марта, 12:43
Не утихают передвижения в принадлежащих ранее Геннадию Бобрицкому структурах «Приосколья». На этот раз владелец поменялся у АО «Торговый дом „Приосколье“".
Ранее в фирме поменялся генеральный директор. В январе Николая Дубину заменила на посту Татьяна Демьяненко, а в феврале уже её место занял Фёдор Карагезов.
Он же возглавляет ООО «Приосколье регион», которое учреждено ТД «Приосколье» (99% долей уставного капитала) и Андреем Лысенко с оставшимся 1%.
А уже в марте поменяли и учредителя. 100% долей уставного капитала торгового дома перешли ООО «Инвест Трейд», принадлежащему Петру Лубянову.