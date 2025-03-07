Объявлен призовой фонд XII Югорского лыжного марафона

Первые прошедшие дистанцию на 50 км в свободном стиле получат по 400 тыс. рублей, второе место — 200 тыс., а третье — 100 тыс. Спортсмены, занявшие первые места в классическом стиле на дистанции 50 км, получат денежные призы в размере 150, 100 и 50 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Лыжники, занявшие места с 4 по 10 в гонке, получат денежные призы в размере от 25 до 5 тысяч рублей. На дистанции 25 км среди мужчин и женщин победители получат денежные призы в размере 25 тысяч рублей, серебряные призёры — 15 тысяч, а бронзовые — 10 тысяч рублей.