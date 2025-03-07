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Posted 7 марта, 10:36

Published 7 марта, 10:36

Modified 7 марта, 10:38

Updated 7 марта, 10:38

Объявлен призовой фонд XII Югорского лыжного марафона

Объявлен призовой фонд XII Югорского лыжного марафона

7 марта 2025, 10:36
Фото: 1MI.
В 2025 году попавшие в первую десятку финалистов гонки разделят больше 1,6 млн рублей, на второй день участники разделят ещё 830 тыс. рублей. Средства организатору марафона предоставляет ВТБ.

Первые прошедшие дистанцию на 50 км в свободном стиле получат по 400 тыс. рублей, второе место — 200 тыс., а третье — 100 тыс. Спортсмены, занявшие первые места в классическом стиле на дистанции 50 км, получат денежные призы в размере 150, 100 и 50 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Лыжники, занявшие места с 4 по 10 в гонке, получат денежные призы в размере от 25 до 5 тысяч рублей. На дистанции 25 км среди мужчин и женщин победители получат денежные призы в размере 25 тысяч рублей, серебряные призёры — 15 тысяч, а бронзовые — 10 тысяч рублей.

В этом году призовой фонд увеличился, заявил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов. Требования к участникам нет — главное, стремление к победе и любовь к лыжному спорту.

Первый марафон прошёл ещё в 2013 году. С 2024 года финансировать гонки начал ВТБ, заняв место «Открытия», который был организатором в предыдущие годы.

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#Алёна Мальцева#Спорт#Марафон#Лыжи
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