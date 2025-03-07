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Posted 7 марта, 09:48

Published 7 марта, 09:48

Modified 7 марта, 09:48

Updated 7 марта, 09:48

Последствия атаки ВСУ в Рождественке

«Никто не приехал»: белгородке, оказавшейся под завалами из-за ВСУ, помогли соседи?

7 марта 2025, 09:48
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия атаки ВСУ в Рождественке

Соседи могли вызволить белгородку из-под завалов атакованного дома

Сюжет
Приграничье
Белгородец пожаловался, что спецслужбы приехали на место ночной атаки только утром.

В ночь на 6 марта ВСУ атаковали частный дом в Рождественке Грайворонского округа. Внутри спала женщина, когда всё произошло.

Как отметил очевидец, спецслужбы не приехали на место после звонка, а вызволить хозяйку из-под завалов пришлось соседям.

Позже губернатор сообщил, что у женщины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины. Повреждения также зафиксировали в ещё четырёх домах и в здании соцобъекта.

Обращение белгородца прокомментировал глава муниципалитета Геннадий Бондарев. Он объяснил, что спецслужбы выехали на место сразу после сообщения, однако доехать не смогли из-за дронов и напряжённой обстановки.

Последствия атаки ВСУ в Рождественке
Последствия атаки ВСУ в Рождественке
Последствия атаки ВСУ в Рождественке. Фото: страница Вячеслава Гладкова
После ночной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина
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