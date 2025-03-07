«Никто не приехал»: белгородке, оказавшейся под завалами из-за ВСУ, помогли соседи?

Posted 7 марта, 09:48
Published 7 марта, 09:48
Modified 7 марта, 09:48
Updated 7 марта, 09:48
В ночь на 6 марта ВСУ атаковали частный дом в Рождественке Грайворонского округа. Внутри спала женщина, когда всё произошло.
Как отметил очевидец, спецслужбы не приехали на место после звонка, а вызволить хозяйку из-под завалов пришлось соседям.
Позже губернатор сообщил, что у женщины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины. Повреждения также зафиксировали в ещё четырёх домах и в здании соцобъекта.
Обращение белгородца прокомментировал глава муниципалитета Геннадий Бондарев. Он объяснил, что спецслужбы выехали на место сразу после сообщения, однако доехать не смогли из-за дронов и напряжённой обстановки.