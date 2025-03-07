Нет сбору шишек: бизнес на поделках для детских садов в Белгородской области

Posted 7 марта, 08:07
Published 7 марта, 08:07
Modified 7 марта, 08:09
Updated 7 марта, 08:09
Бизнес на поделках для детских садов — это перспективное направление, сочетающее творческую реализацию и стабильный доход. Журналисты Бел.Ру изучили сайт бесплатных объявлений и узнали, за сколько можно купить фигуру из природных материалов и выдать её за свой шедевр в детском саду.
Стоит отметить, что в Белгородской области объявлений о продаже поделок достаточно много. Кто-то продаёт готовые изделия, а кто-то готов работать на заказ. К примеру, в Старом Осколе готовы мастерить поделки в садик и школу. Продавец готов работать на заказ. Кроме этого, у него есть широкий выбор изделий в единственном экземпляре.
В Белгороде готовы выполнять рисунки в детский сад, в школу, к уроку или на конкурс. Цена и техника исполнения обговаривается. К примеру, стоимость формата А4 — 400 рублей, А3 — 450 рублей, А2 — 700 рублей, а А1 — 1100 рублей.
Продают в областном центре и новогоднюю поделку из природных материалов за 800 рублей.
Стоит отметить, что в бизнес-процессах участвуют не только взрослые, но и дети. В одном из объявлений сказано, что поделку, выставленную на продажу, сшил сын. Речь идёт о брелке-танке. Стоимость — 330 рублей.
Также заказать поделки и рисунки можно за 500 рублей.
Один из пользователей предлагает свои услуги по изготовлению поделок и рисунков в сад или школу на любую тему. Стоимость зависит от сложности работы и материалов.
А за 500 рублей можно купить картину, которую выжгли на дереве. Также продавец готов нарисовать плакат, рисунок или сделать поделку.
Среди дорогих вариантов — поезд победы. Стоимость — чуть более 4000 рублей.
Практически столько же стоит поделка из природных материалов, привезённых из Владивостока, Иркутска (Байкал), Абхазии и Карелии.
А за 1000 рублей можно приобрести поделки из джутовой нити.
Напомним, в Белгородской области из-за заболеваемости закрыли чуть более 200 классов. Также пока не работает один детский сад.