Не только ДТП: ещё одно происшествие случилось вечером в Белгородской области

Posted 7 марта, 06:43
Published 7 марта, 06:43
Modified 7 марта, 06:45
Updated 7 марта, 06:45
Пожар произошёл на территории железнодорожного вокзала Старого Оскола. Сообщение о возгорании поступило в 22:39. На место сразу направили дежурные расчёты двух пожарных частей.
К 23:18 огонь потушили. По данным МЧС, никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.
Напомним, что 2 марта на заброшенном кирпичном заводе в Старом Осколе загорелся неэксплуатируемый строительный вагончик. Пострадавших нет.
А в Разумном Белгородского района 5 марта в торговом центре «Эконом» произошёл крупный пожар, охвативший 750 квадратных метров. Огонь уничтожил значительную часть здания, включая пиццерию «Потапыч».
Пожарные ликвидировали возгорание более чем за час, пострадавших нет. Из здания эвакуировались 20 человек. Прокуратура проверит причины инцидента и оценит соблюдение противопожарных норм.
Есть версия, что это мог быть поджог.