bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 06:43

Published 7 марта, 06:43

Modified 7 марта, 06:45

Updated 7 марта, 06:45

Тепловоз горит

Не только ДТП: ещё одно происшествие случилось вечером в Белгородской области

7 марта 2025, 06:43
Фото: «ЧП Белгород». Тепловоз горит

Тепловоз загорелся на вокзале в Старом Осколе

Сюжет
Пожар
Возгорание произошло поздним вечером 6 марта.

Пожар произошёл на территории железнодорожного вокзала Старого Оскола. Сообщение о возгорании поступило в 22:39. На место сразу направили дежурные расчёты двух пожарных частей.

К 23:18 огонь потушили. По данным МЧС, никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

Напомним, что 2 марта на заброшенном кирпичном заводе в Старом Осколе загорелся неэксплуатируемый строительный вагончик. Пострадавших нет.

А в Разумном Белгородского района 5 марта в торговом центре «Эконом» произошёл крупный пожар, охвативший 750 квадратных метров. Огонь уничтожил значительную часть здания, включая пиццерию «Потапыч».

Пожарные ликвидировали возгорание более чем за час, пострадавших нет. Из здания эвакуировались 20 человек. Прокуратура проверит причины инцидента и оценит соблюдение противопожарных норм.

Есть версия, что это мог быть поджог.

Кто-то помог? Пожар в ТЦ под Белгородом мог возникнуть из-за поджога
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом сейчас тушат крупный пожар: видеоПо факту смертельного пожара на белгородском заводе «Эфко» завели уголовное делоВ Старооскольском округе горит бывший кирпичный завод
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Поезд#Вокзал#Новости Старого Оскола#Белгород#Тепловоз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика