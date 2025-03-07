Корпорация МСП: Более 1 трлн рублей привлек МСБ в 2024 году с помощью господдержки

Posted 7 марта, 07:40
Published 7 марта, 07:40
Modified 7 марта, 07:40
Updated 7 марта, 07:40
В течение года рекордное количество предприятий (около 74 тысяч) воспользовались этой поддержкой. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.
Руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что число субъектов малого и среднего бизнеса в прошедшем году достигло пиковой отметки в 6,59 миллиона. По его мнению, такой прогресс частично объясняется комплексом мер государственной поддержки. Главной потребностью МСП остается привлечение финансовых ресурсов, и государство активно способствует этому процессу через НГС. Благодаря участию в гарантийной системе, предприятия получили возможность привлечь более 1,18 триллиона рублей. Исаевич подчеркнул, что гарантии и поручительства, предоставляемые НГС, помогают предпринимателям решать ключевую проблему — обеспечение залога для получения кредитных средств.
Он также обратил внимание на удвоение объема поддержки, оказываемой компаниям, работающим в сфере передовых технологий. В 2024 году этот показатель составил 81,5 миллиарда рублей. В секторе информационных технологий (ИТ) отмечен подъем на 12%. Исаевич подчеркнул важность этой тенденции, поскольку именно эти предприятия формируют научно-производственную базу страны, необходимую для реализации программ импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.
По отраслям экономики, получившим наибольший объем финансовой поддержки при участии НГС стали малые и средние предприятия, занятые в обрабатывающей промышленности (252,9 млрд рублей), строительном секторе (236,7 млрд), научно-технической отрасли (81,5 млрд), сфере транспортировки и хранении (67,4 млрд), сельском хозяйстве (50,3 млрд), индустрии гостеприимства и общественного питания (29,7 млрд) и ИТ-индустрии (24,7 млрд).
В числе лидеров по объему привлеченных средств с использованием инструментов НГС, помимо компаний Москвы и Санкт-Петербурга, оказались субъекты МСП из Свердловской и Ростовской областей (88,6 млрд и 37,1 млрд рублей соответственно), Краснодарского края (35,7 млрд), Республики Татарстан (28,8 млрд) и Новосибирской области (28,1 млрд).
Отмечен рост объема поддержки и в новых регионах России: ДНР (1,3 млрд рублей), ЛНР (0,9 млрд), Запорожской и Херсонской областях (0,6 млрд и 0,2 млрд). Существенное увеличение, по сравнению с 2023 годом, зафиксировано в Брянской (267%) и Архангельской областях (158%), республиках Адыгея (199%) и Калмыкия (185%).