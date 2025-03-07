Корпорация МСП: Более 1 трлн рублей привлек МСБ в 2024 году с помощью господдержки

Руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что число субъектов малого и среднего бизнеса в прошедшем году достигло пиковой отметки в 6,59 миллиона. По его мнению, такой прогресс частично объясняется комплексом мер государственной поддержки. Главной потребностью МСП остается привлечение финансовых ресурсов, и государство активно способствует этому процессу через НГС. Благодаря участию в гарантийной системе, предприятия получили возможность привлечь более 1,18 триллиона рублей. Исаевич подчеркнул, что гарантии и поручительства, предоставляемые НГС, помогают предпринимателям решать ключевую проблему — обеспечение залога для получения кредитных средств.