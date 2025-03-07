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Posted 7 марта, 10:43

Published 7 марта, 10:43

Modified 7 марта, 10:43

Updated 7 марта, 10:43

КМСП и ФАС помогли бизнесу получить 228 млн руб. с помощью «бесшовного» реагирования

КМСП и ФАС помогли бизнесу получить 228 млн руб. с помощью «бесшовного» реагирования

7 марта 2025, 10:43
Фото: 1MI.
В Корпорации МСП рассказали о росте задолженности заказчиков перед субъектами МСП в связи с нарушением сроков оплаты по государственным контрактам в рамках законов № 223-ФЗ и 44-ФЗ. Так, за первые два месяца текущего года показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для оперативного решения проблемы задержек платежей Корпорация МСП совместно с ФАС и общественными объединениями предпринимателей («Опора России», РСПП, «Деловая Россия») внедрила «бесшовный» процесс реагирования. Суть ее в том, что после обращения предпринимателя через «Сервис 360°» на платформе МСП.РФ Корпорация МСП проводит работу по досудебному урегулированию. Если возникает необходимость, Корпорация МСП направляет документы в ФАС, чтобы привлечь заказчика к административной ответственности, пишут РИА Новости.

В результате сотрудничества Корпорации МСП и ФАС России с декабря 2024 года по 16 договорам заказчики полностью или частично погасили задолженность в размере 228 миллионов рублей. В отношении 7 заказчиков были инициированы дела об административных правонарушениях.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, на конец февраля было зарегистрировано 437 обращений от представителей малого и среднего предпринимательства касательно нарушений сроков оплаты со стороны заказчиков за поставленные товары и оказанные услуги. Общая сумма заявленной задолженности перед МСП-поставщиками достигла почти 5,1 миллиарда рублей. Совместно с профильными органами власти и организациями Корпорации МСП удалось обеспечить выплату более 4,2 миллиарда рублей. Партнерство с ФАС России позволит повысить эффективность работы и сократить сроки возврата долгов перед бизнесом. Ранее предприниматели вынуждены были самостоятельно обращаться в суд для решения вопросов по взысканию долгов, теперь Корпорация МСП берет на себя взаимодействие с заказчиками и ФАС России.

Он также отметил, что средний срок задолженности по обращениям 2025 года составил 112 дней.

Исаевич добавил, что для малых и средних предприятий критически важно своевременно получать средства по исполненным контрактам, чтобы избежать серьезных кассовых разрывов и продолжать свою деятельность и развитие. Обычно Корпорации МСП удается найти приемлемые решения в досудебном порядке. Однако в некоторых случаях приходится инициировать привлечение заказчиков к ответственности.

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