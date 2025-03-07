КМСП и ФАС помогли бизнесу получить 228 млн руб. с помощью «бесшовного» реагирования

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, на конец февраля было зарегистрировано 437 обращений от представителей малого и среднего предпринимательства касательно нарушений сроков оплаты со стороны заказчиков за поставленные товары и оказанные услуги. Общая сумма заявленной задолженности перед МСП-поставщиками достигла почти 5,1 миллиарда рублей. Совместно с профильными органами власти и организациями Корпорации МСП удалось обеспечить выплату более 4,2 миллиарда рублей. Партнерство с ФАС России позволит повысить эффективность работы и сократить сроки возврата долгов перед бизнесом. Ранее предприниматели вынуждены были самостоятельно обращаться в суд для решения вопросов по взысканию долгов, теперь Корпорация МСП берет на себя взаимодействие с заказчиками и ФАС России.