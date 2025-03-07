Из-за 8 Марта расписание всех белгородских автобусов изменится

Posted 7 марта, 12:51
Published 7 марта, 12:51
Modified 7 марта, 12:54
Updated 7 марта, 12:54
Завтра, в Международный женский день, пассажирские автобусы будут ездить в столице приграничного региона по графику воскресного дня.
Узнать расписание автобусов можно на официальных веб-ресурсах Единой транспортной компании и Организатора пассажирских перевозок.
Отметим, что в Белгородской агломерации расписание маршрутов всегда незначительно меняется в праздничные дни, из-за чего уменьшается количество рейсов. Об этом пассажиров предупреждают в официальных группах перевозчиков.