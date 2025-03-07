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Posted 7 марта, 12:51

Published 7 марта, 12:51

Modified 7 марта, 12:54

Updated 7 марта, 12:54

Автобусы временно будут ездить по-другому

Из-за 8 Марта расписание всех белгородских автобусов изменится

7 марта 2025, 12:51
Фото: 1MI. Автобусы временно будут ездить по-другому
Сюжет
Праздник
Расписание маршрутов изменится ровно на сутки.

Завтра, в Международный женский день, пассажирские автобусы будут ездить в столице приграничного региона по графику воскресного дня.

Узнать расписание автобусов можно на официальных веб-ресурсах Единой транспортной компании и Организатора пассажирских перевозок.

Отметим, что в Белгородской агломерации расписание маршрутов всегда незначительно меняется в праздничные дни, из-за чего уменьшается количество рейсов. Об этом пассажиров предупреждают в официальных группах перевозчиков.

Добавим, что есть и те автобусы, которые изменили свой график движения на постоянной основе. Так, последние изменения коснулись двух автобусов, следующих до рынка «Салют» — № 2 и № 113.

Расписание ещё одного автобуса, следующего до рынка «Салют» в Белгороде, изменится
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#Александра Склярова#Город#Белгородский район#Праздник#8 марта#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Расписание автобусов#Пассажирские автобусы
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