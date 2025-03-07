Из белгородского бюджета не выделяли средства на больницу в Крыму? А что с закупкой?

Posted 7 марта, 08:01
Published 7 марта, 08:01
Modified 7 марта, 08:03
Updated 7 марта, 08:03
В конце февраля на сайте государственных закупок появился тендер от управления капитального строительства Белгородской области на выполнение инженерно-геологических изысканий для поликлиники. Работы перед капитальным ремонтом медучреждения обошлись бы в 280 тыс. рублей. Был только один подвох: данная поликлиника не находится в Белгороде, да и не в области тоже — расположилась она аж на берегу Чёрного моря в крымском городе Керчи.
Журналисты Бел.Ру сделали официальный запрос в правительство региона о том, как так получилось, что заказчиком по объекту выступает ведомство Белгородской области.
Нам рассказали, что управление выступает генеральным проектировщиком на основании ранее заключённого договора с «Керченской больницей № 1». Средства на обеспечение закупки не выделялись из бюджета Белгородской области, в будущем также не будут выделяться.
Контракт на исполнение подписан с ООО «Билдингеосервис», как мы и писали ранее. Дальнейших этапов строительства и закупок со стороны управления на объекте не ожидается.