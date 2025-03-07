Из белгородского бюджета не выделяли средства на больницу в Крыму? А что с закупкой?

В конце февраля на сайте государственных закупок появился тендер от управления капитального строительства Белгородской области на выполнение инженерно-геологических изысканий для поликлиники. Работы перед капитальным ремонтом медучреждения обошлись бы в 280 тыс. рублей. Был только один подвох: данная поликлиника не находится в Белгороде, да и не в области тоже — расположилась она аж на берегу Чёрного моря в крымском городе Керчи.