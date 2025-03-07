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Posted 7 марта, 08:01

Published 7 марта, 08:01

Modified 7 марта, 08:03

Updated 7 марта, 08:03

Власти объяснили, почему белгородский УКС ищет подрядчика для работ в Крыму

Из белгородского бюджета не выделяли средства на больницу в Крыму? А что с закупкой?

7 марта 2025, 08:01
Фото: 1MI.

Власти объяснили, почему белгородский УКС ищет подрядчика для работ в Крыму

Сюжет
Госзакупки
Журналисты Бел.Ру выяснили у правительства Белгородской области причины появления тендера на ремонт поликлиники в Керчи.

В конце февраля на сайте государственных закупок появился тендер от управления капитального строительства Белгородской области на выполнение инженерно-геологических изысканий для поликлиники. Работы перед капитальным ремонтом медучреждения обошлись бы в 280 тыс. рублей. Был только один подвох: данная поликлиника не находится в Белгороде, да и не в области тоже — расположилась она аж на берегу Чёрного моря в крымском городе Керчи.

Журналисты Бел.Ру сделали официальный запрос в правительство региона о том, как так получилось, что заказчиком по объекту выступает ведомство Белгородской области.

Нам рассказали, что управление выступает генеральным проектировщиком на основании ранее заключённого договора с «Керченской больницей № 1». Средства на обеспечение закупки не выделялись из бюджета Белгородской области, в будущем также не будут выделяться.

Контракт на исполнение подписан с ООО «Билдингеосервис», как мы и писали ранее. Дальнейших этапов строительства и закупок со стороны управления на объекте не ожидается.

Белгородский УКС ущет подрядчика для инженерных работ в Крыму
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Крым#Госзакупки#Эксклюзив#Поликлиника#Керчь#Белгород
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