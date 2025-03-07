Интерферон принесёт ребёнку вред? Мнение врача

Иммунолог подчеркнул, что чрезмерно активный иммунитет тоже опасен, так как может атаковать собственные клетки, провоцируя аутоиммунные заболевания. Он советует не вмешиваться в течение болезни в первые три дня. Если температура сохраняется на четвёртые сутки, следует обратиться к врачу и сдать анализ крови.