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Posted 7 марта, 08:02

Published 7 марта, 08:02

Modified 7 марта, 08:02

Updated 7 марта, 08:02

Иммуномодуляторы не всегда эффективны?

Интерферон принесёт ребёнку вред? Мнение врача

7 марта 2025, 08:02
Фото: Изображение Midjourney. Иммуномодуляторы не всегда эффективны?

Врач из Орла усомнился в эффективности иммуномодуляторов

Сюжет
Медицина
Иммунолог Иван Фисюн заявил, что эффективность популярных иммуномодуляторов не доказана, а их применение при ОРВИ может лишь усугубить состояние ребёнка.

Иммуномодуляторы не помогают организму бороться с вирусами — такое мнение высказал заведующий отделением онкологии и гематологии орловского Научно-клинического многопрофильного центра имени Круглой Иван Фисюн.

В Орловской области за последние недели резко выросло число заболевших гриппом и ОРВИ (как и в Белгородской). Фисюн предупредил, что вмешательство в работу иммунной системы с помощью препаратов может навредить.

По его словам, родители часто дают детям интерферон при первых симптомах болезни, но это лишь усиливает лихорадку. В итоге жар сбивают лекарствами, но состояние ухудшается, и ребёнок попадает в инфекционное отделение.

«Эффективность иммуномодуляторов, особенно тех, что заканчиваются на „ферон“ или рекламируются, не доказана», — заявил он в интервью «ГТРК — Орёл», пишет «Орелtimes».

Иммунолог подчеркнул, что чрезмерно активный иммунитет тоже опасен, так как может атаковать собственные клетки, провоцируя аутоиммунные заболевания. Он советует не вмешиваться в течение болезни в первые три дня. Если температура сохраняется на четвёртые сутки, следует обратиться к врачу и сдать анализ крови.

Иммунитет — это защитная система организма, которая борется с вирусами и бактериями. Белгородский врач Рената Четверикова сравнила его с армией: одни клетки гибнут, уничтожая врага, другие запоминают его, создавая защиту на будущее. Врождённый иммунитет действует мгновенно, а приобретённый формируется после болезни или вакцинации.

Чтобы поддержать иммунитет, врач советует вести здоровый образ жизни: правильно питаться, больше двигаться, высыпаться и избегать стресса.

Грипп, ковид или ОРВИ: чем болеют белгородцы?
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#Анна Селищева#Медицина#Здоровье#Орви#Врач#Иммунитет
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