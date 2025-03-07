Интерферон принесёт ребёнку вред? Мнение врача

Posted 7 марта, 08:02
Published 7 марта, 08:02
Modified 7 марта, 08:02
Updated 7 марта, 08:02
Иммуномодуляторы не помогают организму бороться с вирусами — такое мнение высказал заведующий отделением онкологии и гематологии орловского Научно-клинического многопрофильного центра имени Круглой Иван Фисюн.
В Орловской области за последние недели резко выросло число заболевших гриппом и ОРВИ (как и в Белгородской). Фисюн предупредил, что вмешательство в работу иммунной системы с помощью препаратов может навредить.
По его словам, родители часто дают детям интерферон при первых симптомах болезни, но это лишь усиливает лихорадку. В итоге жар сбивают лекарствами, но состояние ухудшается, и ребёнок попадает в инфекционное отделение.
«Эффективность иммуномодуляторов, особенно тех, что заканчиваются на „ферон“ или рекламируются, не доказана», — заявил он в интервью «ГТРК — Орёл», пишет «Орелtimes».
Иммунолог подчеркнул, что чрезмерно активный иммунитет тоже опасен, так как может атаковать собственные клетки, провоцируя аутоиммунные заболевания. Он советует не вмешиваться в течение болезни в первые три дня. Если температура сохраняется на четвёртые сутки, следует обратиться к врачу и сдать анализ крови.
Иммунитет — это защитная система организма, которая борется с вирусами и бактериями. Белгородский врач Рената Четверикова сравнила его с армией: одни клетки гибнут, уничтожая врага, другие запоминают его, создавая защиту на будущее. Врождённый иммунитет действует мгновенно, а приобретённый формируется после болезни или вакцинации.
Чтобы поддержать иммунитет, врач советует вести здоровый образ жизни: правильно питаться, больше двигаться, высыпаться и избегать стресса.