И это тоже дарят? Белгородки назвали самые необычные подарки к 8 Марта

Posted 7 марта, 13:09
Published 7 марта, 13:09
Modified 7 марта, 13:12
Updated 7 марта, 13:12
Сервис SuperJob провёл опрос среди женщин Белгорода, чтобы узнать, какие самые необычные подарки к 8 Марта они получали.
10% опрошенных удивились, получив в подарок декор для дома: вазы, лампы, дверные ручки и даже веники. Ещё 8% женщин назвали необычными букеты, особенно если это редкие цветы или крупные композиции. Столько же респонденток удивлялись, когда им дарили питомцев — щенков, котят, крольчат или даже лягушек.
Ранее мы рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта и сохранить их свежесть.
Напомним, что в областном центре с 6 марта открылись 265 цветочных точек, где можно купить тюльпаны, мимозы, розы и ирисы. Цены на цветы выросли на 20-30%, но это связано не только с праздником.
5% женщин были поражены, получив на 8 Марта путёвки, а 4% — нестандартные продукты, например, наборы из разных видов селëдки.
Также среди запоминающихся подарков упомянули украшения, сертификаты на мастер-классы, билеты на мероприятия и романтические вечера. Некоторым дарили даже автомобили и полёты на личном самолёте.
Однако 40% участниц опроса признались, что пока не получали необычных подарков к Женскому дню.
Ранее белгородки рассказали, какие подарки хотели бы получить к 8 Марта. В основном женщины мечтают о путешествиях, деньгах и билетах на какой-нибудь культурный отдых.
Однако чаще всего женщины получают цветы, конфеты и косметику.
Напомним, что в честь праздника в Белгороде пройдёт множество мероприятий — от забега до разных выставок. Самые интересных мы собрали в афише.