И это тоже дарят? Белгородки назвали самые необычные подарки к 8 Марта

10% опрошенных удивились, получив в подарок декор для дома: вазы, лампы, дверные ручки и даже веники. Ещё 8% женщин назвали необычными букеты, особенно если это редкие цветы или крупные композиции. Столько же респонденток удивлялись, когда им дарили питомцев — щенков, котят, крольчат или даже лягушек.