bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 13:09

Published 7 марта, 13:09

Modified 7 марта, 13:12

Updated 7 марта, 13:12

Большинство белгородок получают необычные подарки на 8 марта

И это тоже дарят? Белгородки назвали самые необычные подарки к 8 Марта

7 марта 2025, 13:09
Фото: Изображение Midjourney. Большинство белгородок получают необычные подарки на 8 марта
Сюжет
Праздник
В топ-3 вошли предметы интерьера, домашние питомцы и букеты.

Сервис SuperJob провёл опрос среди женщин Белгорода, чтобы узнать, какие самые необычные подарки к 8 Марта они получали.

10% опрошенных удивились, получив в подарок декор для дома: вазы, лампы, дверные ручки и даже веники. Ещё 8% женщин назвали необычными букеты, особенно если это редкие цветы или крупные композиции. Столько же респонденток удивлялись, когда им дарили питомцев — щенков, котят, крольчат или даже лягушек.

Напомним, что в областном центре с 6 марта открылись 265 цветочных точек, где можно купить тюльпаны, мимозы, розы и ирисы. Цены на цветы выросли на 20-30%, но это связано не только с праздником.

5% женщин были поражены, получив на 8 Марта путёвки, а 4% — нестандартные продукты, например, наборы из разных видов селëдки.

Также среди запоминающихся подарков упомянули украшения, сертификаты на мастер-классы, билеты на мероприятия и романтические вечера. Некоторым дарили даже автомобили и полёты на личном самолёте.

Однако 40% участниц опроса признались, что пока не получали необычных подарков к Женскому дню.

Ранее белгородки рассказали, какие подарки хотели бы получить к 8 Марта. В основном женщины мечтают о путешествиях, деньгах и билетах на какой-нибудь культурный отдых.

Однако чаще всего женщины получают цветы, конфеты и косметику.

Напомним, что в честь праздника в Белгороде пройдёт множество мероприятий — от забега до разных выставок. Самые интересных мы собрали в афише.

В честь 8 Марта? Погода решила сделать подарок белгородцам
Узнать подробнее
Читайте также:
«Тайна женщины» и праздничный забег: что приготовили для белгородок к 8 Марта?Как выбрать цветы в подарок 8 Марта и как дольше сохранить их свежими?Деньги не на первом месте: что белгородки хотят получить 8 Марта?
#Анна Селищева#Общество#Подарки#Праздник#8 марта#Новости Белгорода#Женщины#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика