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Posted 7 марта, 14:33

Published 7 марта, 14:33

Modified 7 марта, 14:33

Updated 7 марта, 14:33

взятка

Где один, там и два: в Белгородской области произошёл ещё один коммерческий подкуп

7 марта 2025, 14:33
Фото: Изображение Midjourney. взятка

Белгородец ради жены совершил преступление

Сюжет
Преступление
Он предложил 2,5 млн рублей за исключение супруги из чёрного списка компании.

41-летнего белгородца обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, мужчина действовал в интересах супруги, индивидуального предпринимателя, и компании, поставляющей деревянные поддоны. Он предложил 2,5 млн рублей руководителю службы безопасности агропромышленной компании за исключение супруги из реестра ненадёжных партнёров.

5 марта 2025 года обвиняемый передал 150 тыс. рублей в автомобиле. После этого его задержали.

Мужчина признал вину, суд запретил ему определённые действия. Расследование продолжается.

Ранее в Старом Осколе задержали 46-летнего начальника отдела управления капитального строительства. Его подозревают в получении 2 млн рублей за подписание актов выполненных работ. Обвиняемый также признал вину и сотрудничает со следствием.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Преступление#Белгород#Подкуп
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