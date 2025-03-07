Где один, там и два: в Белгородской области произошёл ещё один коммерческий подкуп

Posted 7 марта, 14:33
Published 7 марта, 14:33
Modified 7 марта, 14:33
Updated 7 марта, 14:33
41-летнего белгородца обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ).
По версии следствия, мужчина действовал в интересах супруги, индивидуального предпринимателя, и компании, поставляющей деревянные поддоны. Он предложил 2,5 млн рублей руководителю службы безопасности агропромышленной компании за исключение супруги из реестра ненадёжных партнёров.
5 марта 2025 года обвиняемый передал 150 тыс. рублей в автомобиле. После этого его задержали.
Мужчина признал вину, суд запретил ему определённые действия. Расследование продолжается.
Ранее в Старом Осколе задержали 46-летнего начальника отдела управления капитального строительства. Его подозревают в получении 2 млн рублей за подписание актов выполненных работ. Обвиняемый также признал вину и сотрудничает со следствием.