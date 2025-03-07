Если не хватает денег: купить подарки к 8 марта поможет кредитная карта

* Кредитная карта «180 дней без %»: при оформлении кредитной карты с 11 сентября 2024 льготный (беспроцентный) период составляет до 180 дней. В льготный (беспроцентный) период кредитования заемщик освобождается от уплаты процентов в случае полного погашения задолженности по карте. Обязательный ежемесячный платеж — 3% от задолженности, а также начисленные проценты (при наличии), комиссии и неустойки (при наличии), просроченная задолженность (при наличии). Процентная ставка 59%. Полная стоимость кредита 58,965%. Обслуживание карты бесплатное. Лимит кредитования до 1 000 000 рублей. Лимит рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности и кредитной истории заемщика. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается, в иных случаях — комиссия 5,9% от суммы + 990 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Комиссия за снятие наличных сверх ежедневного лимита, но не более 1 000 000 руб. в день, составляет 2% от суммы превышения. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Комиссия за переводы — 5,9% от суммы + 990 ₽. Начисление бонусных баллов действует для договоров, открытых с 11.04.2024 г., регулируется программой лояльности «Кешбэк» и Условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк». Кешбэк начисляется на покупки за счет кредитного лимита в размере: 1,5% — при покупках от 50000 руб. в месяц, 1% — от 10000 до 49999 руб. в месяц, 0% — до 10000 руб. в месяц. Количество баллов в месяц не ограничено. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.