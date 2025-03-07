«Домклик» составил топ городов РФ с низкими ценами квартир на первичном рынке

Posted 7 марта, 16:34
Published 7 марта, 16:34
Modified 7 марта, 16:34
Updated 7 марта, 16:34
При формировании рейтинга аналитики изучили стоимость квадратного метра в новых жилых комплексах городов с населением от 100 тысяч человек. В основу исследования легли данные объявлений, размещенных на площадке «Домклик». В финальный список вошли 15 городов России, где стандартная квартира площадью 35 кв. метров стоит не дороже 3,5 млн рублей (менее 100 тыс. рублей за квадратный метр), сообщает 56orb.ru.
Результаты анализа показали, что самые демократичные цены на новостройки зафиксированы в Магнитогорске: приобрести однокомнатную квартиру в этом городе можно примерно за 2,3 млн рублей (67 тыс. рублей за кв. метр). В Черкесске (Карачаево-Черкесия) и Копейске (Челябинская область) аналогичное жилье обойдется приблизительно в 2,6 млн рублей (75 тыс. рублей за кв. метр).
Согласно данным «Домклик», средняя стоимость квадратного метра в новостройках в феврале 2025 года составила примерно 193 тысячи рублей. Это соответствует цене стандартной квартиры площадью 35 квадратных метров, которая обойдется покупателю в 6,7 миллиона рублей.
Помимо Магнитогорска, Черкесска и Копейска в рейтинге «Домклик» представлены и другие крупные города, где приобретение однокомнатной квартиры в строящемся доме может оказаться в два-три раза выгоднее по сравнению со средними показателями по России. В рейтинг включены 15 городов, среди которых восемь являются региональными центрами.
Четвертое место занимает город Шахты Ростовской области, а на пятой позиции находится Нижний Тагил Свердловской области, где цена однокомнатной квартиры составляет 2,7 миллиона рублей (78 тысяч рублей за квадратный метр). Шестое место отведено Пскову с ценой аналогичного жилья в размере 2,8 миллиона рублей, а седьмое занимает Балаково Саратовской области с ценой 3 миллиона рублей. На восьмом и девятом местах расположились Ангарск (Иркутская область) и Элиста (Калмыкия) с ценами на однокомнатные квартиры в новостройках около 3,1 миллиона рублей. Замыкает десятку Вологда, где стоимость стандартной однокомнатной квартиры составляет около 3,2 миллиона рублей.
Покупка жилья в новостройках таких городов, как Орел, Волжский, Ставрополь, Ковров и Смоленск по сравнению со средними ценами по России будет более выгодной. К примеру, в Ставрополе и Коврове однокомнатную квартиру в новом доме можно приобрести примерно за 3,4 миллиона рублей (98 тысяч за квадратный метр), а в Смоленске — около 3,5 миллиона (99 тысяч за кв. метр).
Аналитики «Домклик» в своем исследовании отмечают, что в Ставрополе цены на квартиры в строящихся домах за год снизились на 7% (если сравнивать показатели февраля 2025 года и февраля 2024 года).