«Домклик» составил топ городов РФ с низкими ценами квартир на первичном рынке

Покупка жилья в новостройках таких городов, как Орел, Волжский, Ставрополь, Ковров и Смоленск по сравнению со средними ценами по России будет более выгодной. К примеру, в Ставрополе и Коврове однокомнатную квартиру в новом доме можно приобрести примерно за 3,4 миллиона рублей (98 тысяч за квадратный метр), а в Смоленске — около 3,5 миллиона (99 тысяч за кв. метр).