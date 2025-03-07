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Posted 7 марта, 06:21

Published 7 марта, 06:21

Modified 7 марта, 06:23

Updated 7 марта, 06:23

Авария в Новооскольском округе

Что привело к страшной аварии в Белгородской области? Озвучена предварительная версия

7 марта 2025, 06:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Авария в Новооскольском округе

Уголовное дело возбуждено после ДТП с погибшими в Белгородской области

Авария произошла вечером 6 марта в Новооскольском округе. Погибли сотрудники «Мираторга».

По факту ДТП, которое произошло вечером 6 марта в районе Великомихайловки, возбуждено уголовное дело — по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По предварительной версии, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter допустил нарушение ПДД и столкнулся с ехавшим в попутном направлении транспортом.

Обстоятельства ДТП всё ещё устанавливаются. Расследование дела продолжается.

Напомним, что авария произошла в районе девяти часов вечера. По информации УМВД, столкнулись автобусы Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai.

Погибли шесть человек. Все они были сотрудниками «Мираторга». В пресс-службе компании сообщили, что участником аварии был наёмный пассажирский микроавтобус.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, он успел поговорить с водителем, и тот подтвердил, что является «причиной аварии».

В ДТП пострадали четверо, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в Белгородской области?
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#Белгородская область#Происшествия#Погибшие#Белгород#Новооскольский горокруг
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