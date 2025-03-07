Что привело к страшной аварии в Белгородской области? Озвучена предварительная версия

Posted 7 марта, 06:21
Published 7 марта, 06:21
Modified 7 марта, 06:23
Updated 7 марта, 06:23
По факту ДТП, которое произошло вечером 6 марта в районе Великомихайловки, возбуждено уголовное дело — по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
По предварительной версии, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter допустил нарушение ПДД и столкнулся с ехавшим в попутном направлении транспортом.
Обстоятельства ДТП всё ещё устанавливаются. Расследование дела продолжается.
Напомним, что авария произошла в районе девяти часов вечера. По информации УМВД, столкнулись автобусы Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai.
Погибли шесть человек. Все они были сотрудниками «Мираторга». В пресс-службе компании сообщили, что участником аварии был наёмный пассажирский микроавтобус.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, он успел поговорить с водителем, и тот подтвердил, что является «причиной аварии».
В ДТП пострадали четверо, один из них находится в тяжёлом состоянии.