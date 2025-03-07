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Posted 7 марта, 05:13

Published 7 марта, 05:13

Modified 7 марта, 05:15

Updated 7 марта, 05:15

ДТП в Новооскольском округе

Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в Белгородской области?

7 марта 2025, 05:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. ДТП в Новооскольском округе

Один из пострадавших в ДТП под Белгородом находится в тяжёлом состоянии

В аварии в Новооскольском округе накануне пострадали четверо. Большинство остаются в больницах.

В районе девяти часов вечера 6 марта около Великомихайловки произошло страшное ДТП. В результате столкновения автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai погибли шесть человек. Как оказалось, все они были сотрудниками «Мираторга».

Ещё четыре человека пострадали. Трое остаются в больницах. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что успел поговорить с водителем микроавтобуса — участником ДТП.

«Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился. Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки», — рассказал глава региона.

Прокуратура и следственный комитет проводят проверку по факту ДТП.

Шестеро погибших в страшном ДТП под Белгородом были сотрудниками «Мираторга»
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