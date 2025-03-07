Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в Белгородской области?

Posted 7 марта, 05:13
Published 7 марта, 05:13
Modified 7 марта, 05:15
Updated 7 марта, 05:15
В районе девяти часов вечера 6 марта около Великомихайловки произошло страшное ДТП. В результате столкновения автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai погибли шесть человек. Как оказалось, все они были сотрудниками «Мираторга».
Ещё четыре человека пострадали. Трое остаются в больницах. Один из них находится в тяжёлом состоянии.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что успел поговорить с водителем микроавтобуса — участником ДТП.
«Судя по его словам, причиной аварии является он, хотя я бы не делал такие выводы, потому что понимаю, в каком шоковом состоянии он находился. Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки», — рассказал глава региона.
Прокуратура и следственный комитет проводят проверку по факту ДТП.