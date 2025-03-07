Чайный гриб — чудо-средство? Белгородские учёные узнали, от чего быстро заживут раны

Posted 7 марта, 12:15
Published 7 марта, 12:15
Modified 7 марта, 12:18
Updated 7 марта, 12:18
Учёные из НИУ «БелГУ» смогли разработать средство, которое поможет людям быстро заживлять раны. В основе медикамента лежит бактериальная целлюлоза чайного гриба, которая оказывает бактерицидные и противомикробные эффекты.
Руководитель исследования Наталья Автина объяснила, что для продуцента взяли настоящий чайный гриб — это позволило получить необходимый по характеристикам материал, подходящий для создания лекарства.
Так появилась гель-плёнка бактериальной целлюлозы, которую очистили и измельчили, а затем смешали с водным раствором и поместили в морозильную камеру. После этого получившийся материал высушили.
Проведённое исследование доказало, что готовый продукт сможет ускорить заживление ран, а поверхность кожи восстановится примерно за 14 дней. Без геля же этот срок увеличится до 30 дней.
Теперь учёные будут изучать все возможности полученного лекарства, узнали журналисты «Газеты.Ru» в Минобрнауке РФ.