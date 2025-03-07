bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 12:15

Published 7 марта, 12:15

Modified 7 марта, 12:18

Updated 7 марта, 12:18

Чайный гриб

Чайный гриб — чудо-средство? Белгородские учёные узнали, от чего быстро заживут раны

7 марта 2025, 12:15
Фото: freepik. Чайный гриб

Белгородские учёные узнали, что чайный гриб ускоряет заживление ран

Сюжет
Ученые
Из чайного гриба белгородцы сделали гель, который ускорит заживление раны на полмесяца.

Учёные из НИУ «БелГУ» смогли разработать средство, которое поможет людям быстро заживлять раны. В основе медикамента лежит бактериальная целлюлоза чайного гриба, которая оказывает бактерицидные и противомикробные эффекты.

Руководитель исследования Наталья Автина объяснила, что для продуцента взяли настоящий чайный гриб — это позволило получить необходимый по характеристикам материал, подходящий для создания лекарства.

Так появилась гель-плёнка бактериальной целлюлозы, которую очистили и измельчили, а затем смешали с водным раствором и поместили в морозильную камеру. После этого получившийся материал высушили.

Проведённое исследование доказало, что готовый продукт сможет ускорить заживление ран, а поверхность кожи восстановится примерно за 14 дней. Без геля же этот срок увеличится до 30 дней.

Теперь учёные будут изучать все возможности полученного лекарства, узнали журналисты «Газеты.Ru» в Минобрнауке РФ.

Белгородские учёные нашли способы предсказать миому матки
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские учёные нашли ценный антиоксидант в «растении-убийце»Исследователи улучшили определение эмоций по голосу с применением ИИПутин после награждения белгородского учёного спросил у неё о коровах на Марсе
#Александра Склярова#Белгородская область#Наука#Ученые#Раны#Россия#Белгород#Народная медицина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика