Бетонные пирамиды, защищавшие границу, оказались не самыми прочными?

Posted 7 марта, 08:42
Published 7 марта, 08:42
Modified 7 марта, 09:33
Updated 7 марта, 09:33
«Зубы дракона» в Курской области привлекли внимание следователей. В СК заинтересовались качеством бетонных тетраэдров, составляющих линию защиты.
«Курские известия» со ссылкой на канал «Вести Курск» пишут, что по итогам проверки оказалось, что прочность таких конструкций оказалась меньше заявленной. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, ущерб оценили в 150 млн рублей. Известно, что изготовлением бетонных конструкций занимались две компании, какие именно — не указано.
Расследование по теме строительства линии обороны в Курской области продолжается.
Похожие пирамиды ставили и в Белгородской области. Сообщалось, что в общей сложности на строительство «засечной черты» в регионе потратили почти 10 млрд рублей.
Противотанковые пирамиды тем временем пытались продать на сайте объявлений.