bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 08:42

Published 7 марта, 08:42

Modified 7 марта, 09:33

Updated 7 марта, 09:33

Пирамиды в Белгородской области

Бетонные пирамиды, защищавшие границу, оказались не самыми прочными?

7 марта 2025, 08:42
Фото: bel.ru. Пирамиды в Белгородской области

СК проверил качество бетонных тетраэдров на линии обороны Курской области

Сюжет
Уголовное дело
Установлено, что реальная прочность оказалась меньше заявленной. Ущерб оценили в крупную сумму.

«Зубы дракона» в Курской области привлекли внимание следователей. В СК заинтересовались качеством бетонных тетраэдров, составляющих линию защиты.

«Курские известия» со ссылкой на канал «Вести Курск» пишут, что по итогам проверки оказалось, что прочность таких конструкций оказалась меньше заявленной. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, ущерб оценили в 150 млн рублей. Известно, что изготовлением бетонных конструкций занимались две компании, какие именно — не указано.

Расследование по теме строительства линии обороны в Курской области продолжается.

Похожие пирамиды ставили и в Белгородской области. Сообщалось, что в общей сложности на строительство «засечной черты» в регионе потратили почти 10 млрд рублей.

Противотанковые пирамиды тем временем пытались продать на сайте объявлений.

Почти 10 млрд рублей потратили на строительство засечной черты в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Белшпала» требует с белгородского УКСа 19 млн рублей за противотанковые пирамидыПротивотанковый спор: что не поделили белгородский УКС и ЗАО «Белшпала»«Чтобы в случае опасности не смогли уехать?» Пирамиды на дороге удивили белгородцев
#Белгородская область#Курская область#Уголовное дело#Черноземье#Приграничье#СВО#Линия обороны#Пирамиды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика