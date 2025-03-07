Белгород тонет в грязи? Что с городскими улицами после зимы

Для Белгорода весеннее обновление пока что ограничивается лишь сменой календаря. Городские улицы и тротуары вместо того, чтобы сиять чистотой, являют собой удручающую картину: слой грязи, мусор, перемешанный с песком и зимними реагентами, покрывает всё вокруг. Журналисты Бел.Ру прогулялись по одному из микрорайонов на Харгоре. Местами картина ужасающая. Порядок не навели даже около поликлиники и школы.