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Posted 7 марта, 10:49

Published 7 марта, 10:49

Modified 7 марта, 10:51

Updated 7 марта, 10:51

Белгороду ещё далеко до весенней чистоты

Белгород тонет в грязи? Что с городскими улицами после зимы

7 марта 2025, 10:49
Фото: bel.ru.

Белгороду ещё далеко до весенней чистоты

Сюжет
Губернатор
Весна в календаре, грязь на улицах: Белгород до сих пор не избавился от зимней «свалки», несмотря на поручение губернатора. Репортаж Бел.Ру из одного из микрорайонов Харгоры демонстрирует удручающее зрелище — грязь, мусор и реагенты, даже у поликлиники и школы.

Для Белгорода весеннее обновление пока что ограничивается лишь сменой календаря. Городские улицы и тротуары вместо того, чтобы сиять чистотой, являют собой удручающую картину: слой грязи, мусор, перемешанный с песком и зимними реагентами, покрывает всё вокруг. Журналисты Бел.Ру прогулялись по одному из микрорайонов на Харгоре. Местами картина ужасающая. Порядок не навели даже около поликлиники и школы.

Фото: bel.ru

Коммунальные службы не справляются с уборкой города после зимы? Редакция Бел.Ру обратилась за комментарием в администрацию города.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков выразил недовольство по поводу загрязнённости дорог в Белгороде, указывая на то, что город начинает напоминать «свалку». Он объяснил, что такая ситуация возникла из-за отсутствия снега, повышенной влажности и активного движения техники, которая переносит грязь на улицы.

Гладков отметил необходимость активной работы коммунальных служб и подчеркнул, что уборку не следует проводить с помощью поливомоечных машин, чтобы не нанести ущерб асфальтовому покрытию.

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