Белгород тонет в грязи? Что с городскими улицами после зимы

Posted 7 марта, 10:49
Published 7 марта, 10:49
Modified 7 марта, 10:51
Updated 7 марта, 10:51
Для Белгорода весеннее обновление пока что ограничивается лишь сменой календаря. Городские улицы и тротуары вместо того, чтобы сиять чистотой, являют собой удручающую картину: слой грязи, мусор, перемешанный с песком и зимними реагентами, покрывает всё вокруг. Журналисты Бел.Ру прогулялись по одному из микрорайонов на Харгоре. Местами картина ужасающая. Порядок не навели даже около поликлиники и школы.
Коммунальные службы не справляются с уборкой города после зимы? Редакция Бел.Ру обратилась за комментарием в администрацию города.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков выразил недовольство по поводу загрязнённости дорог в Белгороде, указывая на то, что город начинает напоминать «свалку». Он объяснил, что такая ситуация возникла из-за отсутствия снега, повышенной влажности и активного движения техники, которая переносит грязь на улицы.
Гладков отметил необходимость активной работы коммунальных служб и подчеркнул, что уборку не следует проводить с помощью поливомоечных машин, чтобы не нанести ущерб асфальтовому покрытию.