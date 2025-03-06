Записываем: стало известно, когда новые парковки в Белгороде станут платными

Posted 6 марта, 12:50
Published 6 марта, 12:50
Modified 6 марта, 12:52
Updated 6 марта, 12:52
Мэрия Белгорода провела брифинг с журналистами по расширению парковочного пространства в городе. Ранее сообщалось, что платными стоянки станут не раньше 17 марта. Сегодня стало известно, что штрафовать не оплативших стоянку белгородцев будут с 7 апреля.
Как утверждают в департаменте городского хозяйства, введение платы за стоянку позволит увеличить оборачиваемость машино-мест у соцобъектов.
«Основная задача создания парковочного пространства — не получение прибыли, а именно создание оборачиваемости машино-места, чтобы у любого жителя была возможность приехать и припарковаться, заплатив на сегодняшний день один из самых низких тарифов в Российской Федерации. Мы их пока не поднимаем, поэтому считаем, что данная мера должна позволить максимальному количеству жителей пользоваться парковками, расположенных вблизи социально значимых объектов», — утверждает Константин Радченко, глава департамента.