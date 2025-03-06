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Posted 6 марта, 12:50

Published 6 марта, 12:50

Modified 6 марта, 12:52

Updated 6 марта, 12:52

В Белгороде назвали дату ввода новых платных парковок

Записываем: стало известно, когда новые парковки в Белгороде станут платными

6 марта 2025, 12:50
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru.

В Белгороде назвали дату ввода новых платных парковок

Сюжет
Парковка
С начала года белгородцев готовят к расширению парковочного пространства в Белгороде. Уже через месяц в 25 зонах города будут штрафовать при неоплате.

Мэрия Белгорода провела брифинг с журналистами по расширению парковочного пространства в городе. Ранее сообщалось, что платными стоянки станут не раньше 17 марта. Сегодня стало известно, что штрафовать не оплативших стоянку белгородцев будут с 7 апреля.

Как утверждают в департаменте городского хозяйства, введение платы за стоянку позволит увеличить оборачиваемость машино-мест у соцобъектов.

«Основная задача создания парковочного пространства — не получение прибыли, а именно создание оборачиваемости машино-места, чтобы у любого жителя была возможность приехать и припарковаться, заплатив на сегодняшний день один из самых низких тарифов в Российской Федерации. Мы их пока не поднимаем, поэтому считаем, что данная мера должна позволить максимальному количеству жителей пользоваться парковками, расположенных вблизи социально значимых объектов», — утверждает Константин Радченко, глава департамента.
Сколько ещё денег потратят в Белгороде на расширение платных парковок?
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#Алёна Мальцева#Парковка#Брифинг#Департамент городского хозяйства#Белгород
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