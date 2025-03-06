Записываем: стало известно, когда новые парковки в Белгороде станут платными

Мэрия Белгорода провела брифинг с журналистами по расширению парковочного пространства в городе. Ранее сообщалось, что платными стоянки станут не раньше 17 марта. Сегодня стало известно, что штрафовать не оплативших стоянку белгородцев будут с 7 апреля.