«За что боролись»? Ответ минздрава по скандалу с белгородскими стоматологами

Posted 6 марта, 13:46
Published 6 марта, 13:46
Modified 6 марта, 13:48
Updated 6 марта, 13:48
Скандал случился в начале 2025 года в Разуменской поликлинике. Трое стоматологов утверждали, что их вынудили написать заявления на перевод на полставки под угрозой увольнения. Руководство медучреждения объяснило изменения в штате невыполнением плана — население Белгородского района сократилось, врачи якобы получают зарплаты за фактический «простой».
Врачи не согласны, нагрузка, по их словам, наоборот увеличилась. Из-за сокращения рабочего времени, пациентам стало сложнее попасть к медикам.
За стоматологов вступились местные депутаты. Но в прокуратуре считают, что нарушений нет, поэтому и смысла вмешиваться в ситуацию не видят. Подробности предыстории можно узнать здесь.
Редакция Бел.Ру решила выяснить, что обо всём этом думают в белгородском министерстве здравоохранения, и направила запрос в региональное правительство. На вопрос о том, проводилась ли проверка по факту перевода зубных врачей, в ведомстве сообщили, что держат ситуацию на контроле. В феврале в стоматологических кабинетах Разумного и Северного, а также в поликлинике ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» чиновники решили провести комиссию по хронометражу оказания медицинской помощи.
«Если после завершения вышеуказанного хронометража медицинские работники, в отношении которых он проводится, обжалуют его результаты, министерство здравоохранения Белгородской области в установленном порядке проанализирует и проверит полученные в ходе хронометража сведения», — говорится в ответе министерства.
Депутаты просили включить их в эту комиссию, но их не допустили: власти объяснили, что право допуска имеют только работники ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», которые разбираются и в медицине, и в области права. Депутатов в комиссию включить не могли, так как это бы нарушило принцип врачебной тайны. Таким образом, в состав комиссии вошли:
В минздраве отметили, что в ноябре 2024 года помимо трёх разуменских зубных врачей на неполный рабочий день по собственному желанию перевелись ещё четыре специалиста. Со всеми сотрудниками заключили допсоглашения к трудовым договорам по сокращению рабочего времени. Доступные ячейки для записи на приём при этом «постоянно в наличии».
Специалисты Разуменской поликлиники лечат жителей Разумного, а также сёл Крутой Лог, Нижний Ольшанец и Карнауховка. Но ни в Белгородской ЦРБ, ни вообще в области не действует «участковый принцип»: каждый пациент может получить необходимую стоматологическую помощь вне зависимости от места регистрации.
«Жители Белгородского района имеют право получать медицинскую помощь по профилю „Стоматология“ как в ОГБУЗ „Белгородская ЦРБ“, так и в стоматологических поликлиниках г. Белгорода, ограничений для жителей Белгородского района нет».
Из-за того, что стоматологическое отделение не имеет прикреплённого населения, решение о том, сколько работников необходимо оставить в штате, должен принимать руководитель медорганизации, опираясь на потребности учреждения и фактически утверждённые объёмы помощи, отметил главный врач Белгородской ЦРБ Олег Замулин.
В прошлом году действовало 29 штатных ставок специалистов (14,5 — врачи-стоматологи, 14,5 — зубные врачи). Размер рабочей нагрузки на каждую из должностей оценили в 5934 УЕТ в год. В других медучреждениях области она была минимум 9600 УЕТ, что на 38,2% больше, чем в Белгородской ЦРБ.
Вследствие чего, продолжает Замулин, из территориального Фонда обязательного медицинского страхования поступало меньше половины от необходимых средств на выплату зарплат работникам.
«Для выплаты заработной платы данным сотрудникам в полном объёме администрация ОГБУЗ „Белгородская ЦРБ“ использовала средства, полученные медучреждением за оказание медицинской помощи по другим направлениям. В то время как эти средства могли быть направлены на материальное поощрение сотрудников, оказывавших именно эту медицинскую помощь», — говорится в письме главврача.
По словам Замулина, чтобы не растерять кадровый состав, «именно сотрудники стоматологического отделения ходатайствовали о сохранении всех специалистов и переводе некоторых из них» на полставки.
Так с 17 декабря 2024 года в штате Белгородской ЦРБ должно быть 22 специалиста стоматологического профиля, конкретно в Разуменской поликлинике — 2,5 единицы среднего медперсонала. Их и занимают четыре зубных врача: один на полную ставку, трое других — на 0,5 ставки.
При этом, отметил Олег Замулин, с момента сокращения ставок жалобы поступали только от депутата Екатерины Долговой, от жителей — ни одной, а в учреждение не поступало ни одного предписания по устранению каких-либо выявленных нарушений от районной и областной прокуратуры.
Редакция Бел.Ру пыталась связаться с врачами-героями истории, но те не стали идти на контакт. Остались ли сотрудники довольны итогами комиссии по хронометражу — неизвестно.