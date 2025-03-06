«За что боролись»? Ответ минздрава по скандалу с белгородскими стоматологами

Редакция Бел.Ру решила выяснить, что обо всём этом думают в белгородском министерстве здравоохранения, и направила запрос в региональное правительство. На вопрос о том, проводилась ли проверка по факту перевода зубных врачей, в ведомстве сообщили, что держат ситуацию на контроле. В феврале в стоматологических кабинетах Разумного и Северного, а также в поликлинике ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» чиновники решили провести комиссию по хронометражу оказания медицинской помощи.