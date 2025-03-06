bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 13:46

Published 6 марта, 13:46

Modified 6 марта, 13:48

Updated 6 марта, 13:48

Запутанная история с белгородскими зубными врачами, которых перевели на 0,5 ставки под угрозой сокращения, вышла на финишную прямую

«За что боролись»? Ответ минздрава по скандалу с белгородскими стоматологами

6 марта 2025, 13:46
Фото: 1MI. Запутанная история с белгородскими зубными врачами, которых перевели на 0,5 ставки под угрозой сокращения, вышла на финишную прямую

Главврач Белгородской ЦРБ объяснил, почему зубных врачей перевели на полставки

Сюжет
Депутаты
Минздрав и главный врач больницы ответили на претензии по поводу перевода врачей на полставки. Главврач утверждает, что о переводе просили сами сотрудники.

Что произошло?

Скандал случился в начале 2025 года в Разуменской поликлинике. Трое стоматологов утверждали, что их вынудили написать заявления на перевод на полставки под угрозой увольнения. Руководство медучреждения объяснило изменения в штате невыполнением плана — население Белгородского района сократилось, врачи якобы получают зарплаты за фактический «простой».

Врачи не согласны, нагрузка, по их словам, наоборот увеличилась. Из-за сокращения рабочего времени, пациентам стало сложнее попасть к медикам.

За стоматологов вступились местные депутаты. Но в прокуратуре считают, что нарушений нет, поэтому и смысла вмешиваться в ситуацию не видят. Подробности предыстории можно узнать здесь.

К врачу не попасть? Стоматологов в белгородской поликлинике перевели на полставки
Узнать подробнее

За ответами — в минздрав

Редакция Бел.Ру решила выяснить, что обо всём этом думают в белгородском министерстве здравоохранения, и направила запрос в региональное правительство. На вопрос о том, проводилась ли проверка по факту перевода зубных врачей, в ведомстве сообщили, что держат ситуацию на контроле. В феврале в стоматологических кабинетах Разумного и Северного, а также в поликлинике ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» чиновники решили провести комиссию по хронометражу оказания медицинской помощи.

«Если после завершения вышеуказанного хронометража медицинские работники, в отношении которых он проводится, обжалуют его результаты, министерство здравоохранения Белгородской области в установленном порядке проанализирует и проверит полученные в ходе хронометража сведения», — говорится в ответе министерства.

Депутаты просили включить их в эту комиссию, но их не допустили: власти объяснили, что право допуска имеют только работники ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», которые разбираются и в медицине, и в области права. Депутатов в комиссию включить не могли, так как это бы нарушило принцип врачебной тайны. Таким образом, в состав комиссии вошли:

  • И. о. заведующего стоматологического отделением — врач-стоматолог;
  • Заместитель главврача по поликлиническому разделу работы;
  • Заместитель главврача по медицинской части;
  • Заместитель главврача по экономическим вопросам;
  • Главная медицинская сестра;
  • Старшая медицинская сестра;
  • Начальник отдела кадров;
  • Юрисконсульт больницы.

В минздраве отметили, что в ноябре 2024 года помимо трёх разуменских зубных врачей на неполный рабочий день по собственному желанию перевелись ещё четыре специалиста. Со всеми сотрудниками заключили допсоглашения к трудовым договорам по сокращению рабочего времени. Доступные ячейки для записи на приём при этом «постоянно в наличии».

Специалисты Разуменской поликлиники лечат жителей Разумного, а также сёл Крутой Лог, Нижний Ольшанец и Карнауховка. Но ни в Белгородской ЦРБ, ни вообще в области не действует «участковый принцип»: каждый пациент может получить необходимую стоматологическую помощь вне зависимости от места регистрации.

«Жители Белгородского района имеют право получать медицинскую помощь по профилю „Стоматология“ как в ОГБУЗ „Белгородская ЦРБ“, так и в стоматологических поликлиниках г. Белгорода, ограничений для жителей Белгородского района нет».

Из-за того, что стоматологическое отделение не имеет прикреплённого населения, решение о том, сколько работников необходимо оставить в штате, должен принимать руководитель медорганизации, опираясь на потребности учреждения и фактически утверждённые объёмы помощи, отметил главный врач Белгородской ЦРБ Олег Замулин.

В прошлом году действовало 29 штатных ставок специалистов (14,5 — врачи-стоматологи, 14,5 — зубные врачи). Размер рабочей нагрузки на каждую из должностей оценили в 5934 УЕТ в год. В других медучреждениях области она была минимум 9600 УЕТ, что на 38,2% больше, чем в Белгородской ЦРБ.

Вследствие чего, продолжает Замулин, из территориального Фонда обязательного медицинского страхования поступало меньше половины от необходимых средств на выплату зарплат работникам.

«Для выплаты заработной платы данным сотрудникам в полном объёме администрация ОГБУЗ „Белгородская ЦРБ“ использовала средства, полученные медучреждением за оказание медицинской помощи по другим направлениям. В то время как эти средства могли быть направлены на материальное поощрение сотрудников, оказывавших именно эту медицинскую помощь», — говорится в письме главврача.

По словам Замулина, чтобы не растерять кадровый состав, «именно сотрудники стоматологического отделения ходатайствовали о сохранении всех специалистов и переводе некоторых из них» на полставки.

Так с 17 декабря 2024 года в штате Белгородской ЦРБ должно быть 22 специалиста стоматологического профиля, конкретно в Разуменской поликлинике — 2,5 единицы среднего медперсонала. Их и занимают четыре зубных врача: один на полную ставку, трое других — на 0,5 ставки.

При этом, отметил Олег Замулин, с момента сокращения ставок жалобы поступали только от депутата Екатерины Долговой, от жителей — ни одной, а в учреждение не поступало ни одного предписания по устранению каких-либо выявленных нарушений от районной и областной прокуратуры.

Редакция Бел.Ру пыталась связаться с врачами-героями истории, но те не стали идти на контакт. Остались ли сотрудники довольны итогами комиссии по хронометражу — неизвестно.

Читайте также:
Если полис — то бумажный: белгородке отказали в стоматологии по необычной причинеМесто для пыток или стоматология? Белгородцы в ужасе от состояния поликлиникиСо стоматологического кресла в карету скорой помощи. Что случилось с белгородкой?
#Валерия Колесникова#Спецпроекты#Белгородская область#Белгородский район#Депутаты#Здравоохранение#Прокуратура#Проверка#Разумное#Сокращение#Белгородская црб#Стоматологи#Разуменская поликлиника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика