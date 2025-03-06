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Posted 6 марта, 08:31

Published 6 марта, 08:31

Modified 6 марта, 08:33

Updated 6 марта, 08:33

Молодого человека задержали ещё в 2023 году.

Юношу, пытавшегося перейти границу для войны с Россией, осудили в Белгороде

6 марта 2025, 08:31
Фото: 1MI. Молодого человека задержали ещё в 2023 году.

Молодого жителя Ивановской области осудили в Белгороде за госизмену

Сюжет
Новости Белгорода
Приговор вынесли 20-летнему жителю Ивановской области.

В Белгороде суд вынес приговор 20-летнему жителю Ивановской области Кириллу Соловьёву, который пытался перейти государственную границу и воевать на стороне ВСУ. Молодого человека задержали пограничники 17 апреля 2023 года, когда он пытался выбраться на Украину через Белгородскую область. Соловьёв не стал сопротивляться и сразу признал свою вину.

История юноши началась с увлечения компьютерными играми. Он познакомился с украинским геймером, с которым позже стал обсуждать политику. Вскоре Кирилл начал финансово помогать Украине, отправляя деньги на нужды ВСУ. Однако этого ему было мало, и он решил лично принять участие в боевых действиях против России. Молодой человек собрался перейти границу без вещей, рассчитывая, что ему всё предоставят в запрещённом в РФ формировании, говорится в репортаже ГТРК «Белгород».

Суд признал его виновным в государственной измене, назначив 14 лет колонии строгого режима, штраф в 50 тысяч рублей и двухлетнее ограничение свободы. В приговоре учли смягчающие обстоятельства, включая признание вины. Он ещё может быть обжалован.

Был против СВО и помогал ВСУ: в Белгороде вынесли приговор за госизмену
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