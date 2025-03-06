Юношу, пытавшегося перейти границу для войны с Россией, осудили в Белгороде

Posted 6 марта, 08:31
Published 6 марта, 08:31
Modified 6 марта, 08:33
Updated 6 марта, 08:33
В Белгороде суд вынес приговор 20-летнему жителю Ивановской области Кириллу Соловьёву, который пытался перейти государственную границу и воевать на стороне ВСУ. Молодого человека задержали пограничники 17 апреля 2023 года, когда он пытался выбраться на Украину через Белгородскую область. Соловьёв не стал сопротивляться и сразу признал свою вину.
История юноши началась с увлечения компьютерными играми. Он познакомился с украинским геймером, с которым позже стал обсуждать политику. Вскоре Кирилл начал финансово помогать Украине, отправляя деньги на нужды ВСУ. Однако этого ему было мало, и он решил лично принять участие в боевых действиях против России. Молодой человек собрался перейти границу без вещей, рассчитывая, что ему всё предоставят в запрещённом в РФ формировании, говорится в репортаже ГТРК «Белгород».
Суд признал его виновным в государственной измене, назначив 14 лет колонии строгого режима, штраф в 50 тысяч рублей и двухлетнее ограничение свободы. В приговоре учли смягчающие обстоятельства, включая признание вины. Он ещё может быть обжалован.