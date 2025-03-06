Юношу, пытавшегося перейти границу для войны с Россией, осудили в Белгороде

История юноши началась с увлечения компьютерными играми. Он познакомился с украинским геймером, с которым позже стал обсуждать политику. Вскоре Кирилл начал финансово помогать Украине, отправляя деньги на нужды ВСУ. Однако этого ему было мало, и он решил лично принять участие в боевых действиях против России. Молодой человек собрался перейти границу без вещей, рассчитывая, что ему всё предоставят в запрещённом в РФ формировании, говорится в репортаже ГТРК «Белгород».