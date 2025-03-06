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Posted 6 марта, 14:47

Published 6 марта, 14:47

Modified 6 марта, 14:49

Updated 6 марта, 14:49

Взятка

В Старом Осколе задержали фигуранта дела о коммерческом подкупе на 2 млн рублей

6 марта 2025, 14:47
Фото: 1MI. Взятка
Сюжет
Коррупция
В Белгородской области начальника отдела подозревают в получении крупной суммы за подписание актов выполненных работ.

В Белгородской области возбуждено уголовное дело против 46-летнего начальника отдела управления капитального строительства одного из акционерных обществ. Его подозревают в коммерческом подкупе по ч. 8 ст. 204 УК РФ.

Следствие утверждает, что 3 марта 2025 года он получил от директора белгородской фирмы 2 млн рублей за подписание актов выполненных работ по антикоррозийному окрашиванию металлоконструкций на объекте. После передачи денег его задержали сотрудники УФСБ.

Обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определённых действий, расследование продолжается.

Ранее Зинаида Анпилова, экс-чиновница из Старого Оскола, получила 8,5 года колонии за взятку в виде квартиры. А экс-мэра Белгорода приговорили к 10 годам в колонии и штрафу в 11 млн рублей за получение взятки и превышение полномочий.

До этого в Белгородской области осудили экс-начальника участка ремонта и обслуживания компрессорного оборудования. Он вынудил директоров двух организаций заплатить ему 150 тыс. рублей за подписание актов о приёмке работ.

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