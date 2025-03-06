В Старом Осколе задержали фигуранта дела о коммерческом подкупе на 2 млн рублей

Ранее Зинаида Анпилова, экс-чиновница из Старого Оскола, получила 8,5 года колонии за взятку в виде квартиры. А экс-мэра Белгорода приговорили к 10 годам в колонии и штрафу в 11 млн рублей за получение взятки и превышение полномочий.