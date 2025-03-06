В Старом Осколе задержали фигуранта дела о коммерческом подкупе на 2 млн рублей

Posted 6 марта, 14:47
Published 6 марта, 14:47
Modified 6 марта, 14:49
Updated 6 марта, 14:49
В Белгородской области возбуждено уголовное дело против 46-летнего начальника отдела управления капитального строительства одного из акционерных обществ. Его подозревают в коммерческом подкупе по ч. 8 ст. 204 УК РФ.
Следствие утверждает, что 3 марта 2025 года он получил от директора белгородской фирмы 2 млн рублей за подписание актов выполненных работ по антикоррозийному окрашиванию металлоконструкций на объекте. После передачи денег его задержали сотрудники УФСБ.
Обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определённых действий, расследование продолжается.
Ранее Зинаида Анпилова, экс-чиновница из Старого Оскола, получила 8,5 года колонии за взятку в виде квартиры. А экс-мэра Белгорода приговорили к 10 годам в колонии и штрафу в 11 млн рублей за получение взятки и превышение полномочий.
До этого в Белгородской области осудили экс-начальника участка ремонта и обслуживания компрессорного оборудования. Он вынудил директоров двух организаций заплатить ему 150 тыс. рублей за подписание актов о приёмке работ.