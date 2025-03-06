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Posted 6 марта, 20:35

Published 6 марта, 20:35

Modified 6 марта, 20:37

Updated 6 марта, 20:37

ДТП в Новооскольском округе Белгородской области

В одном из автобусов, попавших в жёсткое ДТП под Белгородом, находились 11 человек

6 марта 2025, 20:35
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. ДТП в Новооскольском округе Белгородской области

Гладков опубликовал фото и видео с места смертельного ДТП в Белгородской области

При столкновении автобусов погибли шесть человек. Есть пострадавшие.

Вечером 6 марта в Новооскольском округе произошло страшное ДТП. Есть жертвы: в результате столкновения двух автобусов погибли шесть человек. Как сообщили ранее в УМВД, они находились в Mercedes-Benz Sprinter.

Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую помощь.

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в одном из автобусов на момент ДТП находились 11 человек.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и силовики.

Авария произошла в районе девяти часов вечера. Проверку по факту ДТП пообещали провести сотрудники прокуратуры и следкома.

ДТП в Новооскольском округе Белгородской области
ДТП в Новооскольском округе Белгородской области
ДТП в Новооскольском округе Белгородской области
ДТП в Новооскольском округе Белгородской области. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Очевидцы публикуют первые кадры с места жёсткого ДТП в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Погибшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Новооскольский горокруг
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