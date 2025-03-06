В одном из автобусов, попавших в жёсткое ДТП под Белгородом, находились 11 человек

Posted 6 марта, 20:35
Published 6 марта, 20:35
Modified 6 марта, 20:37
Updated 6 марта, 20:37
Вечером 6 марта в Новооскольском округе произошло страшное ДТП. Есть жертвы: в результате столкновения двух автобусов погибли шесть человек. Как сообщили ранее в УМВД, они находились в Mercedes-Benz Sprinter.
Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую помощь.
Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в одном из автобусов на момент ДТП находились 11 человек.
На месте происшествия продолжают работать спасатели и силовики.
Авария произошла в районе девяти часов вечера. Проверку по факту ДТП пообещали провести сотрудники прокуратуры и следкома.