«В этом „Потапыче“ остались все воспоминания»: под Белгородом сгорел торговый центр

Posted 6 марта, 06:28
Published 6 марта, 06:28
Modified 6 марта, 07:45
Updated 6 марта, 07:45
Зеваки столпились неподалёку от здания на проспекте Ленина, 14г. Если быть точнее, вокруг того, что от этого здания осталось. Раньше здесь находился торговый центр «Эконом», в нём — магазин одежды и ресторан «Потапыч». Теперь же они превратились в груду тлеющего мусора.
«Там, в „Потапыче“, остались все воспоминания», — негромко проговорил маленький мальчик из компании здешних пацанов.
В среду, 5 марта, около 13:30 в службу МЧС поступил звонок о крупном возгорании. Огонь охватил вещевой рынок и быстро распространился. Очевидцы рассказали, что здание вспыхнуло, как спичка, и также быстро сгорело. Сюда отправились караулы трёх дежурно-спасательных частей: всего 10 единиц спецтехники и почти 30 пожарных.
Сильный запах гари чувствовался ещё при подъезде к месту. Его, кстати, перекрыли полицейские. Пожар удалось локализовать только спустя час. Самостоятельно эвакуироваться смогли 20 человек, по предварительным данным, никто из них не пострадал. Как сообщили Бел.Ру в пресс-службе МЧС, пока установить причину пожара невозможно, на это обычно даётся 10 суток.
«На пепелище там [установить ничего — прим. ред.] невозможно, пока проливка и всё остальное. Ориентировочная, предположительная [причина] будет завтра, возможно, известна», — сказали в пресс-службе.
Панорамные окна салона красоты «Даймонд», расположенного на втором этаже торгового центра на Ленина, 14а, выходят прямо на место пожара. Работницы салона рассказали, что никаких громких звуков перед пожаром не слышали, но не исключают, что это мог быть беспилотник — перед этим в районе раздавалось какое-то «трещание», хотя обычно они хорошо слышат, как летают и сбивают БПЛА, даже несмотря на громкие вытяжки. Неизвестный взрыв был, но когда здание уже горело. Малолетние ребята, снявшие пожар на видео, сказали что огонь возник сам.
UPD: ещё одна из возможных версий причины пожара, по сообщению Telegram-канала «Белгород №1», это поджог.
Полностью потушили очаг примерно к 15:00. Здание серьёзно пострадало, сгорели 750 «квадратов». Видео с тем, как полыхал «Эконом», можно посмотреть здесь.
Региональная прокуратура проведёт проверку по факту произошедшего. Специалисты оценят, как соблюдались требования безопасности и насколько оперативно отреагировали контрольно-надзорные органы.