«В этом „Потапыче“ остались все воспоминания»: под Белгородом сгорел торговый центр

Панорамные окна салона красоты «Даймонд», расположенного на втором этаже торгового центра на Ленина, 14а, выходят прямо на место пожара. Работницы салона рассказали, что никаких громких звуков перед пожаром не слышали, но не исключают, что это мог быть беспилотник — перед этим в районе раздавалось какое-то «трещание», хотя обычно они хорошо слышат, как летают и сбивают БПЛА, даже несмотря на громкие вытяжки. Неизвестный взрыв был, но когда здание уже горело. Малолетние ребята, снявшие пожар на видео, сказали что огонь возник сам.