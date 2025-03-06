В Белгородской области продолжают дорожать корнеплоды, а свежие огурцы — дешеветь

Отметим, что в конце февраля выросла цена картофеля на 3%. Также заметно поднялись цены на замороженную рыбу, бананы и пастеризованное молоко. В то же время огурцы неожиданно подешевели на 4%, став единственным продуктом с ощутимым снижением цены.