В Белгородской области продолжают дорожать корнеплоды, а свежие огурцы — дешеветь

Posted 6 марта, 11:57
Published 6 марта, 11:57
Modified 6 марта, 11:59
Updated 6 марта, 11:59
За прошедшую неделю в Белгородской области больше продуктов подорожали, чем подешевели.
Другие продукты изменились в цене незначительно, следует из данных Белгородстата.
Отметим, что в конце февраля выросла цена картофеля на 3%. Также заметно поднялись цены на замороженную рыбу, бананы и пастеризованное молоко. В то же время огурцы неожиданно подешевели на 4%, став единственным продуктом с ощутимым снижением цены.