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Posted 6 марта, 11:57

Published 6 марта, 11:57

Modified 6 марта, 11:59

Updated 6 марта, 11:59

Стоимость моркови увеличилась на почти 7% за неделю

В Белгородской области продолжают дорожать корнеплоды, а свежие огурцы — дешеветь

6 марта 2025, 11:57
Фото: 1MI. Стоимость моркови увеличилась на почти 7% за неделю

В Белгородстате рассказали об изменении цен на продукты

Сюжет
Новости Белгорода
В основном подорожали овощи и творог, а среди подешевевших товаров оказались яйца и огурцы.

За прошедшую неделю в Белгородской области больше продуктов подорожали, чем подешевели.

Подорожали:

  • Морковь — цена выросла на 2,2 рубля, с 34,04 до 36,24 рубля за килограмм (+6,96%);
  • Капуста белокочанная подорожала на 1,54 рубля, с 46,73 до 48,27 рубля за килограмм (+3,33%);
  • Картофель стал дороже на 1,61 рубля, с 55,83 до 57,44 рубля за килограмм (+2,89%);
  • Творог подорожал на 9,59 рубля (на 2,49%), с 395,72 до 405,31 рубля за килограмм.

Подешевели:

  • Огурцы свежие — цена снизилась на 6,86 рубля, с 265,75 до 258,89 рубля за килограмм (-2,59%).
  • Яйца куриные (10 шт.) стали дешевле на 2,26 рубля, с 114,81 до 112,55 рубля (-1,93%).
  • Куры охлаждённые и мороженые подешевели на 1,45 рублей, с 207,01 до 205,56 рублей за килограмм (-0,72%).

Другие продукты изменились в цене незначительно, следует из данных Белгородстата.

Отметим, что в конце февраля выросла цена картофеля на 3%. Также заметно поднялись цены на замороженную рыбу, бананы и пастеризованное молоко. В то же время огурцы неожиданно подешевели на 4%, став единственным продуктом с ощутимым снижением цены.

Огурцы неожиданно подешевели, зато картофель подорожал: что с ценами в Белгороде?
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