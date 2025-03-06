В Белгороде вузы возвращают к очному формату, а парковки делают платными

Ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская пояснила, что ситуация в регионе улучшилась, хотя и остаётся напряжённой. Сейчас около 30% студентов уже учатся очно: в основном те, кому важна практика. Школы и детсады также работают в очном формате.