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Posted 6 марта, 15:30

Published 6 марта, 15:30

Modified 6 марта, 15:30

Updated 6 марта, 15:30

Платных парковок в Белгороде станет больше

В Белгороде вузы возвращают к очному формату, а парковки делают платными

6 марта 2025, 15:30
Фото: 1MI. Платных парковок в Белгороде станет больше
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Платные парковки
Сегодня, 6 марта, белгородцы обсуждали возвращение вузов к очному формату, закрытие кинотеатров и дату введения новых платных парковок.

Белгородские студенты выходят с дистанта?

Оперштаб 5 марта рекомендовал вузам вернуться к очному обучению при соблюдении всех мер безопасности. Решение направили в Минобрнауки РФ.

Ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская пояснила, что ситуация в регионе улучшилась, хотя и остаётся напряжённой. Сейчас около 30% студентов уже учатся очно: в основном те, кому важна практика. Школы и детсады также работают в очном формате.

В вузах же приняты все меры безопасности, включая бронеплёнку на окнах. Карловская уверена, что университет готов к возвращению очного обучения, но каждый случай будет рассматриваться индивидуально, а при необходимости дистанционный формат вернут.

Детсады и школы тоже в очном формате: почему вузы Белгорода выводят с дистанта?
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Ещё один кинотеатр закрылся в Белгороде

С 1 марта в Алексеевке и Губкине закрылись кинотеатры «Спутник», принадлежащие компании «Омега». Руководство объяснило это низкой посещаемостью.

Губкинцы, оставшиеся без единственного кинотеатра, направили жалобы главе округа Михаилу Лобазнову, который пообещал найти замену.

В Белгороде информация о закрытии «Спутника» не подтверждалась, но какие-либо новости в его паблике не появлялись с 2023 года. Аналогичная ситуация с пабликами кинотеатров в Грайвороне и Шебекино.

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Белгородцы начнут платить за парковку с апреля

С 7 апреля в 25 зонах города начнут штрафовать за неоплату стоянки. Ранее сообщалось, что платные парковки заработают только с 17 марта, но дату решили перенести.

По словам главы департамента городского хозяйства Константина Радченко, цель нововведения — не прибыль, а повышение оборачиваемости машино-мест у соцобъектов. Тарифы же в регионе остаются одними из самых низких в России, что должно обеспечить доступность парковок для жителей.

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