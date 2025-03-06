В Белгороде вузы возвращают к очному формату, а парковки делают платными

Posted 6 марта, 15:30
Published 6 марта, 15:30
Modified 6 марта, 15:30
Updated 6 марта, 15:30
Оперштаб 5 марта рекомендовал вузам вернуться к очному обучению при соблюдении всех мер безопасности. Решение направили в Минобрнауки РФ.
Ректор НИУ «БелГУ» Евгения Карловская пояснила, что ситуация в регионе улучшилась, хотя и остаётся напряжённой. Сейчас около 30% студентов уже учатся очно: в основном те, кому важна практика. Школы и детсады также работают в очном формате.
В вузах же приняты все меры безопасности, включая бронеплёнку на окнах. Карловская уверена, что университет готов к возвращению очного обучения, но каждый случай будет рассматриваться индивидуально, а при необходимости дистанционный формат вернут.
С 1 марта в Алексеевке и Губкине закрылись кинотеатры «Спутник», принадлежащие компании «Омега». Руководство объяснило это низкой посещаемостью.
Губкинцы, оставшиеся без единственного кинотеатра, направили жалобы главе округа Михаилу Лобазнову, который пообещал найти замену.
В Белгороде информация о закрытии «Спутника» не подтверждалась, но какие-либо новости в его паблике не появлялись с 2023 года. Аналогичная ситуация с пабликами кинотеатров в Грайвороне и Шебекино.
С 7 апреля в 25 зонах города начнут штрафовать за неоплату стоянки. Ранее сообщалось, что платные парковки заработают только с 17 марта, но дату решили перенести.
По словам главы департамента городского хозяйства Константина Радченко, цель нововведения — не прибыль, а повышение оборачиваемости машино-мест у соцобъектов. Тарифы же в регионе остаются одними из самых низких в России, что должно обеспечить доступность парковок для жителей.