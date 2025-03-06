bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 12:33

Published 6 марта, 12:33

Modified 6 марта, 15:30

Updated 6 марта, 15:30

Белгородка жалуется, что дети учатся по ночам, вместо того, чтобы спать

«Учимся по ночам»: белгородка пожаловалась на объём домашних заданий в школе

6 марта 2025, 12:33
Фото: 1MI. Белгородка жалуется, что дети учатся по ночам, вместо того, чтобы спать

В белгородском минобре разъяснили ситуацию с домашними заданиями

Сюжет
Дети
Жители Белгородской области вновь подняли вопрос о загруженности школьников домашними заданиями. Что отвечают чиновники?

Белгородка обратилась с просьбой пересмотреть учебную нагрузку. Она заявила, что дети вынуждены учиться по ночам, у них не остаётся времени на отдых, личные увлечения и посещение кружков. По её словам, это негативно сказывается на здоровье и качестве усвоения знаний.

Министр образования области Андрей Милёхин ответил, что объём домашних заданий регулируется нормами СанПиН. Так, во 2–3-х классах ученики не должны тратить на их выполнение более 1,5 часа, в 4–5-х классах — не более двух часов, в 6–8-х классах — до 2,5 часа, а в 9–11-х классах — не более 3,5 часа.

«Объём заданий не может превышать ½ от объёма работы, выполненной на уроке», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что в первом классе письменные домашние задания не задают. Во время болезни ученик может не выполнять домашнюю работу.

Милёхин добавил, что контроль за количеством и содержанием заданий должны обеспечивать учителя и администрация школы. Если родители считают, что нагрузка превышает нормы, они могут обратиться в минобразования, указав конкретную школу и класс, чтобы специалисты могли изучить ситуацию и принять меры.

Ранее Владимир Путин поручил сократить объём домашних заданий и убрать лишние контрольные для оптимизации школьных программ. В опросе Бел.Ру 61% белгородцев поддержали эту инициативу, считая нагрузку чрезмерной, тогда как 27% респондентов уверены, что её достаточно. Среди опрошенных педагогов 72% также высказались за изменения в программе.

Нужно ли уменьшить объём домашних заданий для школьников?
Проголосовало: 14 чел.
«Не нужно такое задавать, чтобы требовалось ГДЗ»: почему школьники списывают?
Узнать подробнее
Читайте также:
Больше 60% белгородцев поддерживают идею Путина о сокращении домашних заданийГладков выполнил «домашнее задание» от жены на ярмарке в БелгородеБелгородским учителям запретили давать домашние задания по творческим предметам
#Анна Селищева#Опросы#Общество#Белгородская область#Дети#Образование#Белгород#Домашнее задание#Андрей Милехин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика