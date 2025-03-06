«Учимся по ночам»: белгородка пожаловалась на объём домашних заданий в школе

Министр образования области Андрей Милёхин ответил, что объём домашних заданий регулируется нормами СанПиН. Так, во 2–3-х классах ученики не должны тратить на их выполнение более 1,5 часа, в 4–5-х классах — не более двух часов, в 6–8-х классах — до 2,5 часа, а в 9–11-х классах — не более 3,5 часа.