«Учимся по ночам»: белгородка пожаловалась на объём домашних заданий в школе

Posted 6 марта, 12:33
Published 6 марта, 12:33
Modified 6 марта, 15:30
Updated 6 марта, 15:30
Белгородка обратилась с просьбой пересмотреть учебную нагрузку. Она заявила, что дети вынуждены учиться по ночам, у них не остаётся времени на отдых, личные увлечения и посещение кружков. По её словам, это негативно сказывается на здоровье и качестве усвоения знаний.
Министр образования области Андрей Милёхин ответил, что объём домашних заданий регулируется нормами СанПиН. Так, во 2–3-х классах ученики не должны тратить на их выполнение более 1,5 часа, в 4–5-х классах — не более двух часов, в 6–8-х классах — до 2,5 часа, а в 9–11-х классах — не более 3,5 часа.
«Объём заданий не может превышать ½ от объёма работы, выполненной на уроке», — подчеркнул министр.
Он также отметил, что в первом классе письменные домашние задания не задают. Во время болезни ученик может не выполнять домашнюю работу.
Милёхин добавил, что контроль за количеством и содержанием заданий должны обеспечивать учителя и администрация школы. Если родители считают, что нагрузка превышает нормы, они могут обратиться в минобразования, указав конкретную школу и класс, чтобы специалисты могли изучить ситуацию и принять меры.
Ранее Владимир Путин поручил сократить объём домашних заданий и убрать лишние контрольные для оптимизации школьных программ. В опросе Бел.Ру 61% белгородцев поддержали эту инициативу, считая нагрузку чрезмерной, тогда как 27% респондентов уверены, что её достаточно. Среди опрошенных педагогов 72% также высказались за изменения в программе.