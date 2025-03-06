Стало известно, кто обвинил белгородского адвоката Уколова

Posted 6 марта, 09:58
Published 6 марта, 09:58
Modified 6 марта, 10:00
Updated 6 марта, 10:00
Бывший первый заместитель директора «БелОблВодоканала» Сергей Ивенков, клиент адвоката Алексея Уколова, обвинил его в мошенничестве. Об этом сообщило издание «Фонарь».
Уколова задержали в январе по подозрению в мошенничестве, а в начале марта следователи возбудили против него ещё два уголовных дела. Теперь все дела объединили в одно производство. Также правоохранители проверяют человека, передавшего адвокату деньги, на предмет дачи взятки в крупном размере.
Сам Ивенков, задержанный за получение взяток, подписал контракт и вскоре отправится на СВО.
Напомним, что впервые адвоката Алексея Уколова задержали за попытку мошенничества в январе 2025. Он предложил жене клиента заплатить за смягчение приговора, хотя знал, что это невозможно. Его задержали при получении денег. Свою вину признал. Ему грозило до 10 лет лишения свободы.