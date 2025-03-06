Стало известно, кто обвинил белгородского адвоката Уколова

Уколова задержали в январе по подозрению в мошенничестве, а в начале марта следователи возбудили против него ещё два уголовных дела. Теперь все дела объединили в одно производство. Также правоохранители проверяют человека, передавшего адвокату деньги, на предмет дачи взятки в крупном размере.