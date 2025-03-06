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Posted 6 марта, 09:58

Published 6 марта, 09:58

Modified 6 марта, 10:00

Updated 6 марта, 10:00

Адвоката подозревают в мошенничестве

Стало известно, кто обвинил белгородского адвоката Уколова

6 марта 2025, 09:58
Фото: Изображение Midjourney. Адвоката подозревают в мошенничестве

«Фонарь» выяснил, кто обвинил в мошенничестве адвоката Алексея Уколова

Сюжет
Мошенничество
Уколова обвинил его подзащитный.

Бывший первый заместитель директора «БелОблВодоканала» Сергей Ивенков, клиент адвоката Алексея Уколова, обвинил его в мошенничестве. Об этом сообщило издание «Фонарь».

Уколова задержали в январе по подозрению в мошенничестве, а в начале марта следователи возбудили против него ещё два уголовных дела. Теперь все дела объединили в одно производство. Также правоохранители проверяют человека, передавшего адвокату деньги, на предмет дачи взятки в крупном размере.

Сам Ивенков, задержанный за получение взяток, подписал контракт и вскоре отправится на СВО.

Напомним, что впервые адвоката Алексея Уколова задержали за попытку мошенничества в январе 2025. Он предложил жене клиента заплатить за смягчение приговора, хотя знал, что это невозможно. Его задержали при получении денег. Свою вину признал. Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Преступление#Новости Белгорода#Белгород
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